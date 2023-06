Para el ídolo de Tigres mexicano no es novedad el nivel superlativo del atacante que conoció cuando reventaba redes enemigas con el Pescara de la Serie B de Italia. Además, el campeón de la Copa América con la selección peruana en el año 1975 se pronunció sobre el presunto interés de Alianza Lima por el atacante del combinado patrio. “Estamos hablando de un fútbol totalmente diferente”, adelantó.

En otro momento, don Gerónimo destacó la vigencia futbolística de Paolo Guerrero en Racing de Argentina. Eso sí, evitó hacer comparaciones con Gianluca Lapadula. Pidió disfrutarlos en una cancha de juego.

Gianluca Lapadula está reventando redes y luchando por ascender con Cagliari al Calcio italiano...

Es una cosa normal, está anotando un cifra importante en Segunda Profesional con el Cagliari. Es uno de los delanteros número 9 que, en Perú, hacían comparaciones con Paolo Guerrero, pero son cosas diversas.

¿Cómo cuáles?

Es veloz, no deja salir a los defensores, siempre está hostigando, y lo demostró en la selección, también en su equipo. Para mí no era una novedad, yo lo había visto anteriormente, por eso el Milán lo contrató por una cifra importante.

¿Por qué no rindió en Milán?

Fue lamentable, fue por una serie de factores, no tuvo la oportunidad de demostrar su capacidad de goleador.

¿Cuánto ha madurado futbolísticamente desde que lo conoció?

Le hizo un bien jugar en la selección. Se motivó de lo que hacía en Italia, ya lo había demostrado. Cuando un jugador hace goles se siente bien, la confianza que tuvo de los hinchas peruanos lo hicieron muy potente. Estar en una selección es muy diferente que estar en un equipo. La selección es el paso a jugar un Mundial, eso es importante para él. Le sirvió para demostrar que es goleador.

Estará expectante como un hincha peruano más al juego de Lapadula ante el Parma

Cagliari saldrá a jugar tranquilamente. Además, tiene un entrenador con experiencia, creo que puede lograr volver a la Serie A.

Además, ya batió a Buffón, el sábado va por repetir el plato...

Enfrentará a un portero como Buffón que podía ir a Estados Unidos u otros países para ganar más dinero, pero quería acabar su carrera en el Parma. Es un abrazo y un beso. No piensa en el dinero, tiene suficiente.

Ladapula necesita un técnico como Claudio Ranieri que le brinde confianza...

El técnico es quien dio impulso. Habiendo un técnico como él fue más fácil para Lapadula.

¿De ascender con Cagliari, debería continuar o irse a otro club de la Serie A?

Un jugador como él, tendrá equipos de primera y segunda línea en el mercado. Habrán muchos que querrán sus prestaciones. Pienso que no tendría ningún problema en buscar otros equipos aquí.

Alianza Lima estaría interesado en contratarlo...

Yo no pienso que Lapadula juegue en Perú. ¿Sabes la cantidad de dinero que le pagan en Segunda División de Italia? No se lo pagará Alianza Lima, ningún equipo peruano. Si agarras dos equipo solventes de Perú y los juntas no van a poder pagar la transferencia del pase de Lapadula. Lapadula no jugaría en Perú, es un fútbol muy lento, sin potencia ni físico. Yo, Lapadula, voy al Perú cuando tenga 35 a 36 y todavía hago goles. La diferencia del fútbol peruano es muy notoria. Yo estoy acostumbrado a ver fútbol peruano.

¿Cómo califica al fútbol peruano?

Veo que hay jugadores con mucha técnica, pero el fútbol peruano es muy lento. No tienen potencia ni físico , es un gran problema para el fútbol peruano. Todos los equipos peruanos cuando juegan la Copa Libertadores, los argentinos, uruguayos y paraguayos son superiores al peruano. Tienen la fortaleza. El Calcio es muy diverso, es táctico, técnico y fuerza. Siempre he dicho que, el jugador peruano debe salir a los 17 años para que sea profesional en dos años.

¿Por qué los clubes italianos no contratan jugadores peruanos?

Si vienen a Europa lo hacen a los países menos desarrollados. Además, el peruano está acostumbrado a hacer una finta, otra y gol, pero ustedes (periodistas) le dedican una página entera por ser un fenómeno, hizo un gol. Acá hay un montón. El jugador peruano debe salir cuando tenga 17 años para formarlo físicamente . Además, el jugador debe ser profesional al cien por ciento.

Su excompañero, el ‘Pelado’ Díaz salió campeón con Al Hilal de André Carrillo...

André Carrillo tiene una trayectoria muy diversa a los otros peruanos. Ha ido a Arabia, a un fútbol que se está desarrollando. Ahora, por ejemplo, los americanos son responsables. Juegan y estudian.

Paolo Guerrero a sus 39 años continúa con vigencia futbolística...

Paolo se hizo en Alemania. Él se siente con la capacidad de jugar. Te hace goles, lo puedo utilizar 20 minutos. A una determinada edad comienzan los problemas físicos, pero se hizo en Europa.

Un nuevo reto está por empezar Juan Reynoso al mando del ‘equipo de todos’. ¿Qué le parece?

Yo pienso que el trabajo que está haciendo Juan Carlos Oblitas y ‘Chemo’ del Solar es para hacer cosas importantes. Oblitas hizo cosas buenas para que el fútbol peruano renazca y tenga jugadores de alto nivel. Ahora Juan Reynoso es un entrenador con conocimiento y lo empleará dentro de la selección. Está haciendo partidos con niveles que han progresado tanto, también lo hará seguro con selecciones más importantes.

