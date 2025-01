Perú no pudo tener un mejor arranque en su debut contra Paraguay en el Sudamericano Sub 20. Siendo ligeramente superior en el trámite de los primeros minutos, la Selección Peruana logró abrir el marcador gracias a Juan Pablo Goicochea, quien anotó el primer gol del partido en el Estadio Metropolitano de Fútbol de Lara. La jugada previa comenzó por el sector izquierdo con Nicolás Amasifuén, quien envió un pase largo aprovechando el espacio entre los defensores paraguayos. El balón encontró a Maxloren Castro, quien rápidamente se dirigió hacia la línea de fondo y sacó un centro peligroso al área. La defensa rival despejó el balón, pero éste quedó libre en el centro del área, cerca del círculo penal. Juan Pablo Goicochea no dudó en aprovechar la oportunidad, y con un potente derechazo, dejó al arquero paraguayo inmóvil y envió el balón al fondo de la red. Un golazo.