¡Para gritarlo una y mil veces! Revive el gol de Luis Abram y el festejo tras el triunfazo ante Brasil

Los elogios que la defensa de la Selección Peruana ganó en la Copa América tuvieron nombre y apellido: Carlos Zambrano. Y de cara al amistoso ante el ‘Scratch’, lo destacable era su regreso a la zaga desde el arranque, pues no estuvo en la derrota ante Ecuador. ¿Y Luis Abram ? En silencio, trabajando.

No es que el ‘León’ haya jugado mal –todo lo contrario–, pero el gol del ‘Profeta’ acaba siendo necesario para equilibrar la defensa en el corazón del hincha. Lo del ‘Kaiser’ es gigante, pero no tendrían cifras tan buenas (Perú ha recibido solo 5 goles en 7 duelos con él) si Abram no hubiese estado a su lado.

Perú encontró la ventaja sobre Brasil con gran tanto de Luis Abram. (Video: América TV)

Luis Abram , defensa de Vélez, certifica así su madurez futbolística: emigró a Vélez con 21 años (en 2017), se consolidó en el ‘Fortín’ a los 22, como stopper por izquierda, y anotó su primer gol con la selección a los 23, después de 17 partidos.

No le revientan ‘cuetes’, la prensa no está detrás de él. Su trabajo pasa desapercibido para la mayoría, pero no para los que saben: Gabriel Heinze y Ricardo Gareca, cada uno desde su lado, han sabido aprovecharlo y sacar lo mejor de él. Y en la ‘sele’ lo agradecemos.

Christian Cueva: "Este amistoso es muy importante para nosotros". (Video: América TV)

