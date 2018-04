Goleador de la Selección Peruana de fútbol playa jugará en Catania de Italia

Premio al esfuerzo le llegó la internacionalización. Billyvardo Velezmoro Cortéz o simplemente Billy Velezmoro se erigió como el goleador de la Copa América de Fútbol Playa Perú 2018 y eso le valió para ser fichado por uno de los clubes más importantes del mundo en este deporte: ASD Catania Beach Soccer de Italia. El delantero de la Selección Peruana partió este martes para enrolarse a su nuevo club.

Billy Velezmoro tiene 25 años y acaba de consagrase como goleador de la Copa América de fútbol playa Perú 2018, un hecho que habla muy bien de él, porque la Selección Peruana no logró meterse al cuadrangular final. Es decir que en solo cuatro partidos anotó 15 de los 23 goles de la bicolor en el certamen.

Su notable actuación en el último campeonato sudamericano despertó el interés de los dirigentes del ASD Catania Beach Soccer, club que participará en el próximo torneo de fútbol playa Euroasia a desarrollarse en Irán y otros dos certamenes más donde buscarán el título internacional. Para eso han contratado al goleador de la Selección Peruana y reforzar el plantel de lujo que tienen.

‘Billygol’ se integrará a las filas del ASD Catania que cuenta en sus filas con jugadores de la talla de Bruno Xavier, capitán de la selección brasileña, Dejan Stankovik, capitán de la selección Suiza, Mauricinho, considerado el mejor jugador del mundo, y la base de la selección italiana.

“Estoy muy contento por la oportunidad. Cuando llegó el profesor ‘Chicao’ me cambió el chip, me dijo que yo podía llegar a jugar en otro nivel, en un nivel de Fútbol Playa competitivo”, “Durante la Copa América di lo mejor que pude contra los equipos que enfrentamos, me preparé de la mejor manera aunque, lamentablemente, los resultados no nos acompañaron”, mencionó Billy al portal del a FPF.

