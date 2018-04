¿Irá al Mundial? Beto da Silva reconoció error que disgustó a Gareca

Las decisiones de Beto da Silva no han sido siempre del agrado de Ricardo Gareca. Ni cuando dejó Sporting Cristal para el ir a la Segunda División de Holanda, ni cuando se marchó del PSV para regresar a Sudamérica y fichar por Gremio de Brasil. Sin embargo, el técnico de la Selección Peruana nunca le puso la cruz. Pero, ojo, tampoco lo convirtió en un jugador 'fijo' en sus convocatorias.

"No tengo problema de decirlo, quizás me equivoque en haberme ido tan rápido del PSV. Estaba en un equipo muy grande, donde me querían mucho y quizás me apure. Cuando apareció Gremio, que es un club enorme y donde siempre quise jugar, me apuré. Pero quizás debí quedarme porque el PSV tenía un plan a largo plazo conmigo y quizás ahora estaría jugando ahí", comentó Da Silva a Infobae.

► Beto da Silva contó detalles de su relación con Gareca: "No tengo dudas de que le gusto como jugador"

Luego, explicó el disgusto de Gareca: "No es que él se alegró mucho de que yo haya vuelto, porque cuando yo estaba en el Jong PSV jugaba todos los fines de semana y él me tuvo mucho en cuenta, me llamó para jugar las Eliminatorias y creo que lo hice muy bien en la Selección Peruana. Son decisiones que tuve que tomar, pero siempre las hice conversándolas con el 'profe'".



Beto da Silva detalló todo lo que aprendió en Holanda: "Yo en Sporting Cristal era '9' o a lo sumo un segundo delantero, pero allá me enseñaron a hacer el ida y vuelta que ellos querían. Me querían por ahí para aprovechar mi "uno contra uno" y mi velocidad. Me costó un poco pero al final lo hice".

"Empecé jugando en el Jong PSV, que era el equipo 'B y después de una buena pretemporada empecé a destacar y a hacer goles. Me tocó subir al primer equipo, donde jugué algunos partidos, más que nada amistosos. También aprendí a ser profesional. Para mí era normal tener un roce con los técnicos. Pasa que los entrenadores en Holanda son muy estrictos y exigen que se haga todo al pie de la letra, yo quizás era un poco más relajado. Pero no lo soy más", agregó.

Tras su discreto paso por Gremio producto de las lesiones, Beto da Silva trabaja hoy con Argentinos Juniors y su principal objetivo es convencer a Gareca que debe estar en el Mundial. "Siento que todavía no he alcanzado y estoy lejos de mi máximo potencial. Trabajo día a día. Quiero demostrar que puedo ser ese jugador que puede quizás en el futuro volver a Europa. Quiero hacer muchos goles en Argentina y poder hacer goles con la selección para poder jugar el Mundial".

► ¡Motívate, 'Aladino'! Christian Cueva recibió visita de comando técnico bicolor en Sao Paulo

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR