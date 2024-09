Este martes, el estadio Nacional albergó un nuevo día de entrenamientos de la Selección Peruana, con miras a lo que será el duelo ante Colombia por las Eliminatorias al Mundial 2026. La ‘bicolor’ ya cuenta con los treinta convocados de Jorge Fossati y ello le permitió al DT realizar trabajos técnicos para reforzar la estrategia que utilizará el día viernes 6 de setiembre. Sin embargo, este hecho no fue el único del día porque, desde las afuera del coloso José Díaz, un grupo de periodistas colombianos se quedó sin ingresar a observar los entrenamientos. Jaime Dinas, comunicador del país ‘cafetero’ expresó su molestia por esta situación y señaló a la Federación Peruana de Fútbol de no permitir el acceso a las prácticas.

“Es un acto de xenofobia que les quede claro. Así lo sentimos los nueve periodistas que estamos aquí. De xenofobia y discriminación porque tiene todo el derecho ustedes de entrar a la práctica, pero nosotros también a una visualización, a tomar o hacer las tomas. Cuando ustedes vayan a Barranquilla se van a dar cuenta que por la misma puerta que entra la prensa colombiana entran ustedes. El mismo tiempo que le dan a la prensa colombiana, se lo dan a ustedes. Si es lo contrario, el primer crítico con la Federación Colombiana de Fútbol voy a ser yo. Lo de hoy es infame, que le quede claro a la gente de la Federación Peruana de Fútbol”, contó a los medios de comunicación.

A su vez, agregó: “Nosotros somos colombianos, de respeto como ustedes los peruanos. Aquí trabajamos nosotros, hacemos una labor periodística deportiva. No venimos a espiar, ni a menospreciar a Perú porque es el último. En el caso mío no, no los menosprecio, vengo a ver el trabajo de una selección a la que le creo y a la que el viernes tiene la misma posibilidad de Colombia de salir campeón”.

Por último, llamó a la autoridades pertinentes a tomar medidas sobre este hecho que ocurrió en horas de la tarde de este martes: “Es la primera vez que me siento discriminado como si fuera un criminal o antisocial. Que Conmebol asuma una posición de esto porque, con todo el respeto, cariño y amor que le tengo a los peruanos, esto no lo voy a permitir”.

A pocos días del choque que marcará el debut de Jorge Fossati en Eliminatorias, Perú cumplió su primer día de preparación en el estadio Nacional, como parte del reconocimiento del campo de juego. Este miércoles y jueves volverán al recinto desde las 4:00 p.m. (hora peruana) para dar los últimos retoques y definir cuál será la alineación del próximo encuentro.

En primera instancia, desde el cuerpo técnico señalaron que preferían jugar en el estadio Monumental por la calidad que ofrecía este gramado; sin embargo, se confirmó que el Perú vs Colombia se llevará a cabo en el coloso José Díaz, habitual casa de la Selección Peruana. El cambio de escenario se habría dado a raíz del mal estado de la cancha del recinto de Ate tras los festejos por el centenario de la institución crema. En los últimos compromisos de Liga 1 quedó comprobado lo deteriorado que se encontraba el terreno de juego.





¿Cuándo juegan Perú vs. Colombia?

El partido entre Perú y Colombia está programado para jugarse el viernes 6 de septiembre en el Estadio Nacional de Lima. La primera idea era que se juegue en el Estadio Monumental, pero finalmente las autoridades se decidieron por el coloso de José Díaz, que tiene capacidad para casi 50 mil espectadores. En este recinto deportivo, la Selección Peruana jugó sus tres encuentros como local en lo que va de las Eliminatorias 2026.

¿A qué hora inicia Perú vs. Colombia?

Perú vs. Colombia está pactado para iniciar a las 8:30 de la noche, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Si estás en Argentina, Brasil y Uruguay, el encuentro comenzará a las 10:30 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 9:30 p.m.; mientras que en México a las 7:30 p.m. No hay forma de que te pierdas este duelo por las Eliminatorias Sudamericanas.

¿En qué canal ver Perú vs. Colombia?

Perú vs. Colombia será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO en exclusiva por las señales de América TV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en la web de Depor podrás encontrar el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias.





