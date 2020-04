Jefferson Farfán es uno de los jugadores que más conectado está a las redes sociales. La ‘Foquita’ comparte con todos sus seguidores su día a día ante la cuarentena que estamos viviendo. Asimismo, se suma distintas transmisiones de Instagram con sus compañeros, en esta ocasión con Luis Advíncula.

A través de la cuenta oficial del Instagram de la Federación Peruana de Fútbol, la ‘Foquita’ y el ‘Rayo’ contaron algunos anécdotas con la Selección Nacional, así como lo que es tener a Ricardo Gareca como entrenador de la ‘blanquirroja’.

“Nos ha inyectado esas ganas de triunfar, de ser nosotros mismos, ha creado un grupo importante. Yo pienso que antes había mucho conformismo y eso no era suficiente. El ‘profe’ confía mucho en el talento del jugador peruano”, señaló Jefferson Farfán del ‘Tigre’ Gareca.

“Con la selección es ganar más cosas importantes, volver a clasificar a un Mundial. Yo siento que todos nos hemos quedado con esas ganas de avanzar instancias en el Mundial. Nos dolió a todos no haber ganado ese partido contra Dinamarca. Nunca hemos atacado tanto como ese día pero no entró, más allá de lo que se habló del penal, llegamos por todos lados y no entró la pelota", se refirió la ‘Foquita’ respecto a sus objetivos con la Selección Peruana.

Quiere estar en el siguiente Mundial. Jefferson Farfán confía en llegar con Perú a Qatar 2022 y ser parte de la plantilla. "El sueño que tengo es volver al Mundial y llegar más lejos y darle esa alegría a la gente que llegó en gran cantidad y fue la mejor hinchada”, acotó el delantero peruano.

