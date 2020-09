La Selección Peruana mostró nuevos rostros en el primer microciclo iniciado por Ricardo Gareca con miras al inicio de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. A pesar de ello, hubo caras conocidas, como la de Jesús Pretell, quien es uno de los ’tapaditos’ del ’Tigre’.

“Me siento muy feliz por la oportunidad que me está dando el profesor Ricardo Gareca. Cada entrenamiento lo llevo al máximo. Cuando yo llegué a la Selección Peruana me sentí muy cómodo. Luis Advíncula, Raúl Ruidíaz, Anderson Santamaría y otros más, me acogieron, me sentía en confianza, más que un grupo es una familia”. sostuvo el mediocampista en ’Ale por Depor’.

Jesús Pretell sumó minutos de competencia con la Selección Peruana, aunque tuvo que hacerlo en una posición poco conocida para él, que suele desempeñarse en la mitad del campo.

“Hoy ha sido el día en que hemos entrenado todos juntos, pero hay algunos lesionados. El martes la mayoría estaba en tópico, el miércoles más táctico, el jueves parecido. El profesor me puso de lateral en el amistoso con la Sub 20 y jugué 15 minutos”, agregó.

El jugador de Sporting Cristal, a préstamo en Melgar de Arequipa, cerró una nueva etapa con la escuadra blanquirroja aprendiendo sobre una posición que no conocía mucho, aunque demuestra estar preparado para cumplir las funciones que le sean requeridas.

“No había en esa posición y el profesor Ricardo Gareca me dijo que lo apoye. Esto pasa mucho con él, le gusta cambiar las posiciones y que los jugadores sean polifuncionales. Tienes que estar preparado. Si te necesitan, tienes que hacerlo de la mejor manera y adaptarte”, finalizó.

