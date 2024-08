El caso de Christian Cueva sigue generando diversos comentarios y uno de los que no fue esquivo a dar su punto de vista sobre la situación fue Jorge Fossati, director técnico de la Selección Peruana. El estratega uruguayo brindó declaraciones sobre el presente de ‘Aladino’, tras la denuncia impuesta por su esposa Pamela López por violencia física y psicológica, situación que también generó su desvinculación de Cienciano, club que lo había fichado para el Torneo Clausura 2024.

“El tema de Christian me preocupó la parte humana. Con respecto a eso, rezo para que Christian y su señora terminen este episodio en paz, junto a separados, pero en paz para que la familia esté protegida, en caso de los niños. No soy de los que me pongo a señalar a nadie, menos cuando está actuando la justicia. Es mi deseo en este momento, que esa situación quede resuelta para bien de Christian, su señora y la familia”, mencionó en rueda de prensa.

Cabe resaltar que Jorge Fossati siempre respaldó la convocatoria de Christian Cueva a pesar de no tener equipo. ‘Aladino’ fue parte de la nómina de la Copa América 2024 y tuvo la oportunidad de jugar en dos partidos. En total, sumó 24 minutos en dos partidos disputados ante Canadá y Argentina.

Sin embargo, luego del certamen continental, problemas extradeportivos lo alejaron del radar de la ‘bicolor’. El mismo Fossati declaró sobre las imágenes del futbolista que se emitieron en un programa de espectáculos. Para el ‘Flaco’, el volante dependía de sí mismo para definir su futuro futbolístico.

Jorge Fossati habla sobre siuación de Christian Cueva (Foto: @SeleccionPeru)

“No ha sido nunca Christian, un ejemplo de profesional. Creo que lo hemos ayudado bastante, ha cambiado mucho. Ahora, si quieren hacer un mal profesional a un monje tibetano, ya eso es un tema de quien busca la noticia llamativa y nada más”, declaró el estratega para La Radio Redonda. Previamente, y en Movistar Deportes, el guía del equipo de todos ya se había referido al presente del volante (se difundieron unas imágenes donde se le ve fumando).

“Me produce bronca, porque lo quiero mucho como persona. Es culpa de él. A mí me molestaría y mucho, si está a dos o tres días de que su equipo tenga partido y ande así. En la medida que no está en un equipo y entrenando, cada día que pasa lo aleja de la selección”, expresó.

Así anunció Cienciano la salida de Christian Cueva

Christian Cueva fue separado de Cienciano tras la denuncia de su expareja, Pamela López, quien lo acusó de violencia física y psicológica. El club de Cusco inició una investigación interna que concluyó con la decisión de romper todos los lazos con el futbolista. El comunicado oficial del club afirma: “Tras concluir el proceso interno de investigación, el futbolista Christian Cueva ha sido separado de manera definitiva del club. Esta decisión se ha tomado en estricto cumplimiento de nuestros valores y para preservar la integridad de la institución”.

Además, el club dejó en claro su postura: “Reafirmamos el compromiso con los principios que guían al club. Rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia, especialmente la violencia de género, y no toleraremos conductas que vayan en contra de estos ideales”.

Cienciano separó a Christian Cueva del club. (Foto: Cienciano)

Christian Cueva firmó un contrato con el ‘Papá’ hasta el final de la presente temporada. El día domingo fue anunciado por redes sociales y el lunes presentado en conferencia de prensa. ‘Aladino’ ya entrenaba con el club y viajó a Lima entre los convocados para el partido ante Alianza Lima. Sin embargo, los últimos hechos determinaron que no iba más en la institución.

El futbolista fue denunciado por Pamela López y desde la Corte Superior de Justicia de Lima otorgaron medidas de protección para la denunciante. Entre lo estipulado, Cueva no podrá acercarse por un margen de 300 metros, también se dispuso terapia psicológica para ambos y junto a sus tres menores hijos. Además, de patrullaje policial alrededor de la vivienda de la víctima.





