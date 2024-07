Casi un mes después del último partido de la Copa América (25 de junio ante Argentina) Jorge Fossati habló sobre el balance de la participación de la Selección Peruana en el certamen continental, en la cual quedaron eliminados en fase de grupos. Para el estratega uruguayo, ‘la bicolor’ fue mostrando un crecimiento con el paso de los partidos, teniendo en cuenta también el desarrollo de los amistosos previos. Además, apuntó a la línea defensiva como uno de los rendimientos más altos en el transcurso de la competencia.

“Hoy el análisis es el mismo que he ido diciendo pospartidos. Totalmente ratificado lo que he venido diciendo. Pospartido siempre está la posibilidad de que puedas equivocarte en lo que viste del partido, en lo que charlaste en pocos minutos con el cuerpo técnico, pero después está lo que se comprobó tras ver los partidos. Y, como decía, ratifico lo que hablé después de los partidos. Puedo reforzar todo lo que he venido diciendo en este periodo que estamos al frente a la selección”, comenzó en conferencia.

Fossati destacó que el equipo estuvo concentrado en todo lo que sucedía en la Copa América: “Y, con respecto, a lo que fueron los partidos de la Copa, otro aspecto que me hace ratificar no es solo que vimos nuestros partidos, sino también viendo el desarrollo de la Copa en sus facetas posteriores y, especialmente, el desempeño de los que tuvimos como rivales en el grupo y que continuaron en la Copa. Lo digo desde cómo se manejó el equipo, la idea, el funcionamiento colectivo, rendimientos individuales, incluyendo los dos partidos previos a la Copa”.

Por otro lado, el estratega uruguayo resaltó que el rendimiento de Perú fue en aumento con el paso de los partidos; sin embargo, le hubiera gustado quedarse más tiempo en la competencia. Además, contó que las estadísticas respaldan lo dicho.

“Como ya dije, yo vi a Perú cada vez más firme, más fuerte, muy competitivo y esto no solo pasa por la observación, sino también porque los números de los partidos ratifican ese crecimiento, ese paso firme con el que venimos y, claro está, cuando hablo de números me refiero específicamente que los números también te dicen cómo fue el partido”, apuntó.

El ‘Flaco’ también habló sobre las decisiones arbitrales que repercutieron en los resultados. En el partido ante Canadá, Miguel Araujo fue expulsado y, para Fossati, no debió recibir la tarjeta. Una situación similar se dio ante Argentina en el segundo gol de Lautaro Martínez, en lo que se animó a dar su punto de vista.

“Hubo dualidad de criterio en las sanciones arbitrales. Las imágenes son elocuentes. Me refiero al segundo gol de Argentina. En el estadio la jugada la pasaron en la pantalla gigante, luego cortada. Hay falta de Lautaro sobre Corzo. Brazo estirado en la espalda. Ojalá que un árbitro internacional esté viendo esto”, agregó.





¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de quedar fuera de la Copa América 2024, la Selección Peruana recién volverá a tener actividad dentro de tres meses, cuando reciba a Colombia en Lima por la séptima jornada de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso se disputará el jueves 5 de septiembre, con horario y escenario por confirmar, pues existe la posibilidad de que se juegue en el Estadio Monumental y no en el Nacional. Eso sí, será transmitido en exclusiva por América TV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App.

Posteriormente, la ‘Bicolor’ completará la fecha doble con su visita a Ecuador en Quito. Este encuentro está pactado para el martes 10 de septiembre y tendría que jugarse en el Estadio Olímpico Atahualpa o en el Rodrigo Paz Delgado. La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con un empate por 1-1 en Lima. Michael Estrada adelantó a los norteños en el primer tiempo, mientras que Edison Flores puso tablas en el marcador en la etapa complementaria.

Calendario de Perú en las Eliminatorias 2026

Setiembre 2024

Fecha 7: Perú vs. Colombia (5 de septiembre)

Fecha 8: Ecuador vs. Perú (10 de septiembre)

Octubre 2024

Fecha 9: Perú vs. Uruguay

Fecha 10: Brasil vs. Perú

Noviembre 2024

Fecha 11: Perú vs. Chile

Fecha 12: Argentina vs. Perú

Marzo 2025

Fecha 13: Perú vs. Bolivia

Fecha 14: Venezuela vs. Perú

Junio 2025

Fecha 15: Colombia vs. Perú

Fecha 16: Perú vs. Ecuador

Setiembre 2025

Fecha 17: Uruguay vs. Perú

Fecha 18: Perú vs. Paraguay





