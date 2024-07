Tras la finalización de la Copa América 2024, la Selección Peruana regresó con más dudas que aciertos. El equipo de Jorge Fossati, después de tres partidos oficiales, solo consiguió un punto (tras empatar contra Chile) y luego sufrió dos derrotas consecutivas, con el esquema ‘3-5-2′ del estratega uruguayo como base en cada partido. Ante esto, en conferencia de prensa (repasa aquí todas sus declaraciones), se le consultó sobre su sistema de juego de cara a los próximos partidos de las Eliminatorias. El ‘Nono’ mencionó que este es su ‘base madre’, pero no descartó la posibilidad de hacer variaciones porqué “no hay sistema mágico”, comentó. Como se recuerda, la falta de gol se convirtió en una de las principales deficiencias desde que asumió el mando, aspecto que apunta mejorar en los próximo duelos de la Bicolor.

Durante todo el torneo intercontinental, Perú no logró marcar ningún gol y, ante esto, se despidió por la puerta falsa, sin mostrar carácter de juego. La duda sobre su sistema de juego sigue en aumento, pues, aunque es cierto que el equipo logró cumplir con su labor en lo defensivo (a duras penas), en lo ofensivo, el equipo no ha logrado ser efectivo, lo que ha llevado a resultados desalentadores. “Una de las cosas que reafirmé, en el análisis de 40 minutos, fue que defensivamente Perú tuvo un buen rendimiento. Siempre he dicho que no hay un sistema mágico, que no tengo ningún problema en cambiar el sistema pero siempre dije el sistema madre que normalmente uso es ese (3-5-2)”, dijo en conferencia de prensa.





El estratega de la Bicolor resaltó que uno de los puntos fuertes del grupo de cara a los partidos de las Eliminatorias 2026 es el aspecto defensivo. Durante la Copa América, utilizó diferentes variantes para mantener la línea de tres defensores, que le brinda confianza en el rendimiento del equipo. “Creo que si vamos línea por línea, la que más rescataría de la Copa América, me parece que sería la última línea. Jugaron los seis zagueros, por distintas razones tuvieron que jugar. La expulsión de Miguel; sale Callens en el primer partido por calambre y entra Abram. Creo que los seis pasaron la Copa América con buena nota y en una de esas es porque jugamos con tres”, resaltó.

El famoso ‘3-5-2′ de Perú, durante los amistosos internacionales, mostró cierta solidez defensiva, pero en los duelos oficiales, la carencia de gol fue notoria. Sin un hombre referente en el ataque, el bajo rendimiento de Gianluca Lapadula y un Paolo Guerrero sin ritmo contribuyeron a la falta de oportunidades de gol. Las ocasiones se buscaron principalmente por las bandas, pero los jugadores designados para esta posición enfrentaron rivales con una presión y un juego diferentes a las selecciones centroamericanas que Jorge Fossati había elegido en su etapa de preparación. ¿Moverá el ‘Nono’ su pizarra para septiembre?.





¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de quedar fuera de la Copa América 2024, la Selección Peruana recién volverá a tener actividad dentro de tres meses, cuando reciba a Colombia en Lima por la séptima jornada de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso se disputará el jueves 5 de septiembre, con horario y escenario por confirmar, pues existe la posibilidad de que se juegue en el Estadio Monumental y no en el Nacional. Eso sí, será transmitido en exclusiva por América TV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App.

Posteriormente, la ‘Bicolor’ completará la fecha doble con su visita a Ecuador en Quito. Este encuentro está pactado para el martes 10 de septiembre y tendría que jugarse en el Estadio Olímpico Atahualpa o en el Rodrigo Paz Delgado. La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con un empate por 1-1 en Lima. Michael Estrada adelantó a los norteños en el primer tiempo, mientras que Edison Flores puso tablas en el marcador en la etapa complementaria.





