Como quien no supera a un “ex”, Jorge Fossati sigue hablando en diversos medios sobre su salida de la Selección Peruana, y es que a parecer al técnico uruguayo le sigue doliendo como se llevaron las cosas en los últimos meses, comenzando cuando esto era apenas un rumor hasta el momento en el que se dio la comunicación oficial. Un entrenador que había conseguido un logro reciente en el país, siendo campeón con Universitario, se sintió grandemente afectado y así lo reveló en una reciente entrevista.

Lo que busca el ex entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, es al parecer no manchar en su currículum un mal paso por un combinado nacional. Esto, porque cada día que pasa aparece nuevamente dando declaraciones a la prensa peruana, incluso en mayor cantidad que en su paso como estratega, intentando defender su trabajo.

“En lo que corresponde a nuestro trabajo no considero que por el lado del técnico pase la única explicación al hecho que no se dieran los resultados. Después del partido ante Argentina venía una pausa para reflexionar sobre lo que se había logrado y cuando digo logros no hablo solamente de resultados en partidos sino en un montón de otras cosas. Ver el rol que cada uno ocupaba y lo que debíamos mejorar”, señaló el ex seleccionador de Perú a La República.

Además, también indió que su trabajo no puede considerarse como malo, asegurando que, a pesar de ser los últimos de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas con solo una victoria encima, Perú todavía tiene opciones de clasificar a la próxima Copa del Mundo.

“No pueden decir que mi trabajo fue un desastre porque yo veo que Perú aún está en la pelea. Considero que en virtud de los rivales que enfrentamos y en virtud de un montón de cosas que se fueron dando durante este periodo la colecta no fue la ideal, pero hay otros objetivos que se fueron cumpliendo. Lamentablemente, no todo se puede cuantificar”, aseveró.

Fossati solo cumplió un año de trabajos al mando de la Selección Peruana. (Foto: AFP)

Asimismo, también lanzó una dura crítica por lo sucedido con Juan Carlos Oblitas, ya que él fue quien lo eligió para tomar el cargo pero en su salida no tuvo ninguna injerencia al momento de que los directivos tomaron la decisión de no contar más con el estratega Uruguayo.

“El análisis sobre mi trabajo deja de tener profundidad si es que no es evaluado por un director de fútbol o por personas que estaban en el día a día. En los entrenamientos, en las concentraciones y en los viajes siempre estuvieron el presidente, el vicepresidente (Arturo Ríos) y Juan Carlos Oblitas. Lamento que este último no haya participado de la decisión, no para defenderme sino para estar más seguros de que quiénes tomaron esa decisión entendían del tema”, concluyó.





TE PUEDE INTERESAR