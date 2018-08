Juan Carlos Oblitas sobre renovación de Ricardo Gareca: "Yo no tengo plan 'B' y no lo voy a tener"

Juan Carlos Oblitas cree firmemente en la renovación del contrato de Ricardo Gareca como entrenador de la Selección Peruana. Su fe hace honor a su apodo y en conferencia de prensa afirmó que por eso no tiene un plan 'B' en caso el DT diga que no a la bicolor.

"Yo no tengo plan B y no lo voy a tener", afirmó tajante. "Yo creo que Ricardo Gareca llega para decirnos que sí, pero con ciertas condiciones", añadió en la rueda de prensa realizada al medio día en el Hotel Los Delfines.



Juan Carlos Oblitas dijo que el reto mayor de Ricardo Gareca es el hecho de que a todos nos quedó la sensación que se pudo hacer algo más en el Mundial Rusia 2018.

"Quizá eso sea lo que más lleva a Ricardo Gareca a tener a Perú como prioridad. Lo mío lo veré a fin de año con calma y con Ricardo aquí. Él sabe cuál es mi posición y cómo vamos a hacer para que tenga un trabajo mejor del que tuvo hasta ahora. Le dije: 'En ningún sitio te van a querer tanto como aquí'", señaló el directivo de la FPF.

"Me da mucha pena después de ir al Mundial luego de 36 años estemos hablando de todo esto. Cuando deberíamos estar todos tranquilos esperando la llegada de Ricardo Gareca para que nos de la respuesta", afirmó.



"Ustedes no se imaginan cómo me siento por todo lo que luchamos. Y en lugar de estar disfrutando estamos inmersos en discusiones. Es una pena, por eso cuando hablo del blindaje de la parte deportiva es para que esa parte no nos intoxique", puntualizó.

