No cabe duda que no se vive el mejor de los ambientes dentro de la Videna, la incertidumbre recorre sus pasillos e instalaciones en San Luis por la detención preliminar de Agustín Lozano, presidente de la FPF, por estar vinculado a una presunta organización criminal (’Los Galácticos’). Sin embargo, el calendario no se detiene y el partido contra Chile está cada vez más cerca, por lo que el principal problema -de manera futbolística- sigue siendo dónde jugará Perú esta nueva edición del ‘Clásico del Pacífico’.

La idea habitual era disputar el encuentro por las Eliminatorias 2026 en el Estadio Nacional; sin embargo, debido a la celebración del APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico), el Gobierno solicitó que el partido se lleve a cabo en el Monumental para otorgarle las garantías. Una situación que ha generado malestar dentro de la FPF. En conferencia de prensa, Juan Carlos Oblitas mostró su malestar por cómo se viene manejando este tema.

El director general de la FPF dejó en claro su fastidio debido a que las autoridades no brindaron las garantías para que el partido se lleve a cabo en el Coloso de José Díaz, la recomendación del Gobierno es trasladarlo al recinto de Ate. Una medida que Oblitas no comparte, pues no entiende cómo pueden dar la buena fe a la realización del compromiso en una sede y no en la otra, en este caso en el Estadio Nacional.

“Nosotros teníamos previsto jugar ante Chile en el Estadio Nacional , pero faltando una semana, las autoridades del Gobierno, nos dicen que no dan garantías para jugar en el Nacional, pero sí en el Estadio Monumental, esto no has agarrado de sorpresa a todos. Ojalá que puedan recapacitar, reaccionar, todavía tenemos tiempo, ante un pedido que el Nacional es la casa de la selección. Si dan garantías en el Monumental, no entiendo por qué no pueden darlas en el Nacional, es todo muy extraño.”, declaró Oblitas.

El ‘Ciego’ reveló que la realización del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, evento que se realizará el 14, 15 y 16 de noviembre en Lima, se sabía con anticipación, por lo que hicieron todo el cambio para que a última hora le exijan cambiar de localía. “Hace un año sabíamos que se desarrollaba la APEC, sabíamos que no iríamos a concentrar al hotel donde siempre concentramos, hicimos todo para cambiar, pensando que iríamos al Nacional. Hicimos todo el trabajo logístico, y ahora una semana antes no nos dan las garantías, es una cosa insólita”, sostuvo.

En esa misma línea, recordó que en una pasada edición del APEC también coincidió con algún partido de la ‘Bicolor’ de carácter eliminatorio y en ese momento no se generó tal problema sobre cambiar de localía, por lo que esta situación es insólita para él. En aquel momento, Perú disputó sin ningún inconveniente su partido en el Nacional. “[Las autoridades] Tendrían que reflexionar un poco y recordar que hace unos años atrás, en la anterior APEC se jugó las Eliminatorias y no pasó absolutamente nada. No recuerdo contra qué equipo, creo que con Uruguay. Entonces ese es un tema que pido encarecidamente, es el pedido del cuerpo técnico, de los jugadores de la selección y seguro de la hinchada que considera el Nacional como su casa. Ojalá se pueda rectificar esto en los próximos días”, dijo.

¿Cuándo son los próximos partidos de Perú?

El siguiente encuentro de Perú será ante Chile en el Estadio Nacional de Lima, por la jornada 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El compromiso está programado para jugarse el viernes 15 de noviembre desde las 8:30 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un apasionante ‘Clásico del Pacífico’, ya que ambas selecciones necesitan los puntos para seguir luchando por el cupo al repechaje.

Para completar la fecha doble de noviembre, el equipo dirigido por Jorge Fossati visitará a la Selección Argentina en La Bombonera de Buenos Aires. El encuentro ante la albiceleste se disputará el martes 19 de noviembre desde las 7:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un duelo bastante complicado ante la actual campeona del mundo y la bicampeona de la Copa América.

