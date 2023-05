Juan Reynoso, director técnico de la selección peruana, continúa de gira internacional y ya trabaja en lo que serán los próximos duelos amistosos ante Corea del Sur y Japón. Y es que el ‘Ajedrecista’ es consciente de que será vital conseguir bueno resultados en estas pruebas para iniciar con el pie derecho las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Por este motivo, luego de visitar a Miguel Trauco en los Estados Unidos, asistió a los entrenamientos del Seattle Sounders, club en el que milita el delantero Raúl Ruidíaz.

Este martes, el estratega peruano se hizo presente en el estadio de Washington (Estados Unidos), para visitar a la ‘Pulga’ en sus trabajos con el elenco de la MLS. Eso sí, luego de los trabajos en el recinto estadounidense, el ‘Cabezón’ y el atacante nacional charlaron en compañía de algunos miembros del plantel de los ‘Rave Green’, quienes se mostraron a gusto con la visita del seleccionador nacional.

Esta es la segunda visita que realiza Juan Reynoso en los Estados Unidos. Y es que, el pasado domingo, el DT de la blanquirroja se reunió con Miguel Trauco, quien fue considerado en la última convocatoria y todo indica que volverá a ser tomado en cuenta para los amistosos que se disputarán en junio.

Juan Reynoso se reunió con Raúl Ruidíaz en Estados Unidos. (Video: Nick Negrini)

El ‘Ajedrecista’ también visitaría a otros dos jugadores en tierras estadounidenses. Se trata de Pedro Gallese y Wilder Cartagena, futbolistas que visten la camiseta del b. Cabe resaltar que el director técnico peruano ya estuvo en Europa hace algunas semanas.

Reynoso no descarta convocar a Guerrero para los amistosos de junio

El pasado viernes, Juan Reynoso fue entrevista por un programa de Movistar, en el que habló sobre el regreso de Paolo Guerrero al equipo patrio. Eso sí, el DT nacional no descartó su convocatoria y señaló que sigue de cerca la situación del ‘Depredador’.

“Nunca lo he dirigido, pero me pongo en su situación: está terminando de recuperarse y seguir con los viaje que viene haciendo hace 20 años lo puede hacer retroceder. Si Paolo me dice que sí, estará en la lista, él no necesita filtros ni pruebas”, sostuvo el estratega peruano.





