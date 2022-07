En sus respectivas carreras, los dos entrenadores han dirigido solamente a nivel de clubes: Reynoso en Perú y México, y Crespo en Italia, Argentina, Brasil, y últimamente en Qatar. Ninguno, a la fecha, ha tomado las riendas de una selección. No obstante, sí han conquistado logros con los equipos que han comandado. ¿Cuál es la trayectoria de cada uno?

Con la cabeza fría

Decidió terminar su carrera como jugador a fines del 2004 cuando estaba en el Necaxa de México para convertirse en el asistente de Raúl Arias, técnico de dicho club. Desempeñó esa función hasta 2006. Al año siguiente, en abril, regresó a Perú y fue anunciado como el nuevo DT de Coronel Bolognesi. Fue su primera experiencia dirigiendo a un club y, bajo su mando, el equipo tacneño no solo ganó el Apertura 2007, sino también clasificó por primera vez en su historia a la Copa Libertadores del 2008.

Para la temporada 2009, llegó a Universitario de Deportes y consiguió que los ‘cremas’ levanten el título del Campeonato Descentralizado, venciendo en la final al rival de toda la vida, Alianza Lima. Sin embargo, a mediados del 2010, renunció por discrepancias con la directiva merengue y por problemas económicos que atravesaba el club. Tras su estancia en la ‘U’, estuvo como entrenador en Juan Aurich y Sporting Cristal, y posteriormente viajó a México. Allí fue asistente técnico del Cruz Azul en 2012 y después comandó al Cruz Azul Hidalgo en la Liga de Ascenso mexicana. Para volver a alzar un trofeo, tuvo que retornar a su país. En enero de 2014, fue anunciado como el nuevo estratega del FBC Melgar y esa temporada quedó primero en el Acumulado, obteniendo un boleto a la Copa Sudamericana.

Pero fue al año siguiente que Reynoso vivió su punto más álgido con el cuadro ‘Dominó’. Y es que campeonó en la liga nacional, en el centenario de la escuadra arequipeña. El entrenador, asimismo, rompió la mala racha del ‘Rojinegro’ que no ganaba el torneo hace 34 años. Siguió un tiempo más en Melgar (en 2016 fue subcampeón); no obstante, a fines del 2017 dimitió, pues le surgió una nueva oportunidad: integrar el comando técnico del Puebla de México. Su paso marcó un antes y un después en el ‘León del Sur’, que hoy destaca a nivel internacional.

Pocos meses después de su arribo a tierras aztecas, optó por irse del Puebla para dirigir a Real Garcilaso en la liga peruana. Sin embargo, en agosto del 2019 volvería a los ‘franjiazules’, solo que esta vez como el entrenador principal. “El paso de Juan Reynoso, tanto en Puebla como en Cruz Azul, no se puede calificar de otra manera más que de exitoso”, dice Julio Ibáñez, periodista mexicano del canal TUDN. “Lo que logró con Puebla, dando avisos de su calidad, fue muy bueno. Y lo que consiguió después con Cruz Azul, quizá sin ser el hombre que en principio buscaban, fue histórico, porque el equipo tenía muchos años sin ganar. Y Reynoso fue el encargado de conseguirlo (el título)”, añade.

Cruz Azul no ganaba la primera división mexicana desde hace más de 23 años, y fue el técnico peruano quien quebró esa maldición al llevarse el Clausura 2021, además de cantar victoria en el Campeón de Campeones 2020-21. “Me cuentan que es un hombre muy disciplinado, que es intenso, que aprieta al grupo, pero también sabe tratarlo. Controla al vestidor. Me parece que su éxito fue la gestión del vestidor: convencer a futbolistas que tenían, me atrevo a decirlo, problemas psicológicos por no haber ganado; acompañado de su sistema de juego bien implementado y estrategia muy clara”, detalla Ibáñez.

Reynoso, actualmente, está sin club. Se desvinculó de los ‘cementeros’ luego de la eliminación en el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX. Su nombre suena con fuerza para ser el nuevo entrenador de Perú. “Yo solamente esperaría (si se concreta su llegada a la rojiblanca) que a Juan Reynoso le fuera muy bien, y que los peruanos regresen a una Copa del Mundo bajo su proceso y gestión. Evidentemente, sería interesante garantizarle un proceso para que él pueda permear sus ideas en la selección peruana”, concluye el periodista.

El goleador vestido de traje

“Futbolísticamente fue alguien superdotado, un delantero tremendo. Y como entrenador creo que se ha ganado un lugar importante”, señala el periodista argentino Javier Albarracín, del Canal 13 Río Cuarto de Córdoba, al referirse a su compatriota Hernán Crespo. La primera experiencia de Crespo como entrenador fue en 2014 cuando estuvo al mando del equipo de reserva del Parma en Italia, y luego pasó a dirigir al club Modena de la Serie B (entre 2015 y 2016)

Tuvieron que pasar casi tres años para que debute como estratega en una liga de primera división. Fue en 2019, en su natal Argentina cuando asumió la dirección técnica del Club Atlético Banfield. No obstante, no consiguió los resultados esperados y eso le pasó factura. Fue cesado de su cargo en agosto de ese año.

Pero en el deporte siempre hay revancha, y Crespo la obtuvo con Defensa y Justicia. Con el ‘Halcón de Varela’ ganó la Copa Sudamericana 2020, el mayor logro de su carrera como entrenador. Además, la buena campaña que hizo esa temporada lo situó en el radar de otros equipos no solo albicelestes, sino también brasileños. De hecho, tras la final de la Copa, Crespo fue fichado por el Sao Paulo de Brasil.

Hernán Crespo con la Copa Sudamericana. (Foto: AFP)

Dirigiendo al conjunto ‘tricolor’, no le fue como esperaba, pero sí pudo ganar el Campeonato Paulista del 2021, cortando una racha negativa de 9 años en que Sao Paulo no levantaba ningún trofeo. El último título del equipo brasileño había sido la Copa Sudamericana del 2012. “No le fue tan bien en Sao Paulo cuando lo dirigió. Pero creo que es un tipo con una proyección interesante. Su trayectoria me parece que es un aprobado con mucha proyección, porque tiene un estilo de juego muy moderno, muy vistoso, fundamentalmente ofensivo”, indica Javier Albarracín.

Salió del club brasileño en octubre de 2021. Y en marzo del presente año fue contratado por el Al-Duhail SC de Qatar. Su nombre también suena para que llegue a la selección peruana. “Me parece que es una buena opción si me lo preguntan a mí, pero supeditado siempre a qué clase de jugadores puedan tener en Perú en un futuro. Tengo entendido que Edison Flores, Ruidíaz, Cueva, Gallese y tantos otros tienen un ciclo mundial más, fundamentalmente los primeros, así que me parece que es una elección interesante en caso se dé”, concluye el periodista argentino.

Juan Reynoso Hernán Crespo Logros Apertura 2007 con Bolognesi

Liga Peruana 2009 con Universitario

Clausura 2015 con Melgar

Liga Peruana 2015 con Melgar

Torneo de Verano 2017 con Melgar

Clausura 2021 de la Liga MX con Cruz Azul

Campeón de Campeones 2020-21 con Cruz Azul Campeonato Paulista 2021 con Sao Paulo de Brasil

Copa Sudamericana 2020 con Defensa y Justicia de Argentina

