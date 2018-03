Julio César Uribe: "El que no está en la lista de la Selección Peruana no tiene por qué ponerse a llorar"

Les puso su parche. En las últimas horas se viene comentando mucho sobre lo que será la lista final de Ricardo Gareca para el Mundial y pues llegó la hora de que los 'pesos pesados' hablen y Julio César Uribe, ex mundialista de la Selección Peruana , tomó la posta.

El 'Diamante' criticó a los que piensan que hay una especie de 'argolla' en la bicolor y les dijo a todos los que probablemente no queden en la lista, que se esfuercen más para la próxima vez.

"El que no está en la lista no tiene por qué ponerse a llorar, debe asimilarlo trabajando para la próxima Eliminatoria. Muchos pueden merecerlo o no pero todo pasa por la decisión del técnico", dijo Uribe en Radio Ovación.

Asimismo, Julio César Uribe se refirió específicamente a Cristian Benavente, futbolista al que elogió y dio su parecer sobre su panorama en la Selección Peruana.

"Benavente es un muchacho muy bien formado, pero es un chico que no tuvo las respuestas que el entrenador buscaba. Finalmente es el DT quien toma la decisión. La presión a esa edad es bastante fuerte, más aún en un colectivo que ya está bastante engranado", concluyó.