La marcha de Lionel Messi al PSG no es un tema ajeno a nadie en el mundo del fútbol. Y este viernes, en la convocatoria de Perú para la fecha triple de Eliminatorias, el técnico de la ‘blanquirroja’ Ricardo Gareca dio a conocer su postura sobre la salida de su compatriota del FC Barcelona. El ‘Tigre’ apuntó que le hubiese gustado que Leo terminara su carrera en el club catalán.

“No me gustó, pero respeto a Messi”, dijo Gareca, cuando fue consultado en conferencia de prensa sobre el rosarino. “A mí me gusta Messi como jugador, es el mejor del mundo, pero no me gustó”.

Messi se fue del Camp Nou tras 21 años de vida en la Ciudad Condal y propios y extraños a la actividad culé apuntaban a que el argentino terminaría su carrera como blaugrana. Gareca era uno de ellos.

“No me gustó que el Barcelona lo deje ir y que Messi se vaya del Barcelona. Me hubiese gustado que termine su carrera ahí. No es una crítica, es lo que le tocó vivir”, aseguró.

Sigue esperando su debut en París

El técnico Mauricio Pochettino ha evaluado la situación del goleador y concluyó que todavía necesita más sesiones de entrenamiento para entrar en acción sin problemas.

Mientras la delegación de ‘Les Bleus’ volará para afrontar el juego ante Brest, Leo Messi cumplirá con el plan establecido por el comando técnico. Entonces, si todo marcha bien, es posible que el 30 de los parisinos tenga una aparición contra Reims el próximo domingo 29 de agosto.

En la rueda de prensa de la víspera, Pochettino había adelantado que todavía estaba analizando el posible debut de Messi y señaló que había criterios físicos, futbolísticos y de “dinámica de grupo” a tener en cuenta.

