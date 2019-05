¿Tienen opción? Los cinco jugadores de Sporting Cristal en la prelista y sus chances de ir a la Copa América

El año no empezó de la mejor manera en La Florida. Tras un 2018 de récord junto a Mario Salas, el entrenador chileno anunciaba en diciembre que dejaríaSporting Cristal para el siguiente año. Había que pensar en un reemplazante que estuviese a la altura y el primero en llegar fue el colombiano Alexis Mendoza. Su equipo duró poco –fue destituido antes del inicio de la temporada oficial– y la crisis se agravaba.

La columna vertebral también se rompía. Salidas de Gabriel Costa, Josepmir Ballón y Marcos López (todos titulares) le daban un dolor de cabeza a los hinchas celestes que no sabían de dónde agarrarse para tener algo de ilusión a puertas de la Copa Libertadores y Liga 1.

Salas Mario Salas fue elegido como el mejor entrenador del 2018 en el fútbol peruano.

Tras la crisis que incluso significó la salida del ‘Chino’ Benavides del equipo rimense, fue Claudio Vivas quien calmó un poco las aguas. Conociendo al club, el argentino regresó para bajar las revoluciones –aunque su personalidad sea un tanto explosiva– y su buen inicio de año en el torneo local hacía pensar que Cristal había superado el problema.

El comienzo de la Copa Libertadores lo negó. En un grupo un tanto accesible no pudieron competir –hasta la última fecha en Paraguay– y la montaña rusa llegaba a un pico de bajada. Había que empezar de cero en la Copa Sudamericana y volver a entusiasmarse en la Liga 1, donde Deportivo Binacional está a un paso de convertirse en el campeón del Torneo Apertura.

Una nueva columna

La salida de sus principales figuras del año pasado y la lesión de Emanuel Herrrera en el partido frente a Universitario de Deportes obligaban a que nuevos personajes saquen el pecho por el escudo. Y en ya cuatro meses de competencia son cinco los nombres que no solo convencieron a Vivas, sino también a Ricardo Gareca. Patricio Álvarez, Gianfranco Chávez, Horacio Calcaterra, Jesús Pretell y Christofer Gonzáles fueron inscritos en la lista preliminar de 40 nombres de cara a la Copa América. Ahora, ¿Cuántos de ellos podrán quedarse en la de 23?

Empecemos con el arquero. A pesar de las muchas críticas que tuvo al inicio de la Copa Libertadores –sobre todo después del partido en Chile ante la Universidad de Concepción–, el ‘Pato’ encontró solidez para ser uno de los principales argumentos competitivos del equipo peruano a nivel internacional. Con recordar sus partidos, de visita, ante Olimpia y Unión Española ya hay argumentos de sobra para meterlo en la pelea por sacar a uno de los ‘fijos’ del ‘Tigre’ en el arco (Pedro Gallese, José Carvallo o Carlos Cáceda).

Además, sus números lo defienden. La estadística lo sitúa como el mejor portero del momento en la lista de Gareca. En 22 partidos jugados ha mantenido el arco en cero en 12 oportunidades, recibiendo, en total, 20 tantos con un promedio de 0.9 por encuentro disputado. Entre los otros tres, solo Carvallo no ha jugado torneo internacional en lo que va de la temporada, ya que su club, Universitario, no estuvo clasificado. El llamado de Álvarez no debería sorprender.

Si pasamos a la defensa, quizás Gianfranco Chávez sea el que parta más atrás en la lista que pasó el seleccionador. Su edad y falta de experiencia le juegan en contra para una competición como la Copa América, pero también es cierto que, con solo 20 años, ha mostrado mucha personalidad, y calidad, en los dos partidos que ha disputado a nivel internacional y, cómo no, en su debut ante Alianza Lima.

Gianfranco Chávez fue la figura en el partido ante Alianza Lima, por la tercera fecha del Torneo Apertura 2019.

Sin pasado en la blanquirroja (Carlos Zambrano, Miguel Araujo, Christian Ramos, Alexander Callens, Anderson Santamaría ya lo tienen), su esperanza pasa por la lesión con la que ha llegado el futbolista del FC Basel desde Suiza. Por ahora, el ‘Kaiser’ es una incógnita en los entrenamientos de la Videna y eso podría favorecer una que otra sorpresa en la lista que se presentará este jueves 30 de mayo.

En la volante, dos nombres. El primero de ellos, Horacio Calcaterra. Está claro que, después de sus convocatorias para los amistosos de fin de año, su nivel no fue el mismo, pero tras la recuperación de Cristal a nivel internacional se pudo ver a un ‘Calca’ más participativo, tanto en la recuperación como en la gestión del juego.

El ‘pero’ pasa por los ya consagrados en la selección de Gareca. Tapia, Yotún, Cartagena o hasta Alexis Arias han tenido más continuidad en los llamados del ‘Tigre’ , además de llegar con fútbol (Tapia lo encontró firmando por el Willem II). Eso sí, la lesión que dejó a Pedro Aquino fuera de las canchas por unos meses podría terminar de convencer al técnico argentino de llevar a un nombre no tan reconocido.

Lo mismo sucede con Jesús Pretell, quizás otra de las grandes sorpresas en la lista preliminar. Tras un muy buen año con la San Martín y, siendo uno de los mejores en un decepcionante Sudamericano Sub 20, el ahora ‘celeste’ es una importante pieza de recambio para Vivas, pero sigue sin tener un puesto ‘fijo’ en el '11', por lo que su convocatoria para la selección se ve un tanto lejana.

El último es ‘Canchita’, quien después de un buen final de año con Melgar convenció en La Florida. Tras haber sido llamado para los últimos amistosos ante Paraguay y El Salvador, Gonzales podría ser una sorpresa en ofensiva, sobre todo por el bajo nivel que viene mostrando Christian Cueva en el Santos de Brasil.

Tras recuperarse de la lesión que tuvo, precisamente, con la selección, Christofer ha encontrado nuevamente la regularidad e incluso ha sido fundamental para los triunfos del Sporting en Chile y Lima contra la Unión Española ¿Podrá meterse un pasaje de avión a Brasil?

Aunque Cristal es uno de los equipos bandera del fútbol peruano, sus jugadores no parten con favoritismo para ser llamados a la Copa. Argumentos hay, eso sí, y al final será decisión del ‘Tigre’ el elegir a los jugadores indicados para intentar llegar lo más lejos posible en una competición en la que nos ha ido bien en los últimos años.

