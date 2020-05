Luis Advíncula recordó lo duro que fue pasar ocho meses alejado de la Selección Peruana por una indisciplina y lo difícil que fue volver reconociendo que actuó mal. El lateral de Rayo Vallecano dijo que se sentía intocable en la ‘bicolor’ y quedar fuera, por decisión de Ricardo Gareca, le enseñó mucho.

“Estar fuera de la Selección Peruana fue bastante duro, yo estaba feliz de volver luego de ocho meses pero me sentía avergonzado”, dijo el jugador en una entrevista con Romina Antoniazzi para las redes oficiales de Sporting Cristal.

“Me costó demasiado, yo aprendí mucho. Fue mi etapa de web***, de creerme el indiscutible el intocable. Tú mismo te vas poniendo en los lugares y la vida te enseña lo que es correcto o no. La pasé horrible esos ocho meses fuera y gracias a Dios que volví. Ahora trato de no cometer el mismo error que me llevo a estar fuera de la selección. Yo aprendí y mucho”, añadió el jugador.

Luis Advíncula apuntó que hoy por hoy no se siente seguro en las convocatorias de Ricardo Gareca. “Los únicos que se pueden sentir fijos son Paolo (Guerrero) Yoshi (Yotún). Ellos dos son los únicos, los demás no nos podemos sentir fijos en la Selección Peruana”, comentó.

El exjugador de Sporting Cristal contó que cuando se retire va a ser empresario. “Yo voy a ser un empresario callejero, ya yo salí del colegio y no me veo estudiando. Yo voy a ser el que caza los talentos, el que va a los barrios a ver a los chicos”, afirmó.

