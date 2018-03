Una de las grandes figuras que enfrentará la Selección Peruana este viernes es Luka Modrić , jugador del Real Madrid. El capitán de Croacia analizó el partido que sostendrá ante la bicolor en el Hard Rock Stadium de Miami, como preparación al Mundial Rusia 2018.

"Mañana esperamos un partido muy fuerte. Hemos visto partidos de Perú y es muy agresivo, corre mucho y luchan mucho. Todo eso me gustó. Espero un partido bonito, que todos disfruten.", dijo el volante en una entrevista con Movistar Deportes.

Modrić aseguró que no toman el encuentro ante Perú a la ligera, sobre todo porque la presión es grande. "No tengo buenos recuerdos de los dos últimos mundiales porque cuando no pasas la fase de grupos, para nosotros no sirve. Nuestro mínimo objetivo es pasar. No lo hemos conseguido desde el 98 y ese es el primer paso que queremos para este mundial".

Agregó: "La presión en el Real Madrid y Croacia es la misma. La generación del 98 nos puso la valla alta. Todo el país espera que lo repitamos. Cada partido es una presión enorme. Tenemos que estar en un alto nivel. Jugar en Croacia es un orgullo. Es lo más bonito que nos puede pasar".

Sobre el grupo de la Selección Peruana en el Mundial, Luka Modrić comentó: "Perú está en un grupo difícil. Francia es para mí uno de los favoritos para ganar el Mundial. Puede hacer dos equipos y no se nota cuál es el primero y cuál el segundo. Les esperan partidos difíciles. Le deseo lo mejor a Perú en el Mundial".



