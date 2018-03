Miguel Trauco: “Los equipos europeos no son los monstruos que Perú pensaba”

Con la moral al tope y con la confianza que ganaron en los últimos años, Perú se siente cómodo en su papel de equipo humilde pero con corazón gigante. No se siente menos ante nadie. No solo se nota en el campo de, sino que ahora los propios jugadores lo expresan. Como por ejemplo Miguel Trauco , el lateral que fue incluido en el once ideal que realizó la prestigiosa revista France Football.

“Rescato el compañerismo, la mentalidad de querer ganar. A pesar de que ambos tuvimos complicaciones, ahora nos hemos dado cuenta que los equipos europeos no son los monstruos que teníamos en mente”, dijo Trauco a Next Sports.

En ese sentido, el lateral de Flamengo manifestó que la Selección Peruana está en condiciones de pelear ante cualquier rival. Inclusive, el exjugador de Universitario de Deportes se ilusiona con llegar lejos en el Mundial Rusia 2018.

Rusia 2018: revista France Football incluyó a Miguel Trauco en el 11 ideal de la fecha FIFA

“Estamos para ganarle el cualquiera y pelear por el Mundial”, agregó Trauco, quien también felicitó el momento que vive Raúl Ruidíaz. La ‘Pulga’ marcó ante Islandia y fue clave en la victoria de la ‘bicolor’.

Por otro lado, Trauco hizo extensivo su felicidad por el regreso de Paolo Guerrero a los entrenamientos de Flamengo. “Será otro ambiente para mí”, concluyó.

