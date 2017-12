Miguel Trauco: "Paolo Guerrero nos hizo falta en Flamengo, sería muy malo que no juegue el Mundial"

Flamengo cayó en la final de la Copa Sudamericana ante Independiente y todos los hinchas lamentaron la ausencia del goleador, Paolo Guerrero , en el que fue el partido más importante del 'Mengao' en los últimos años.

Y si para los hinchas fue complicado, para los jugadores del Flamengo lo fue aún más. De esto habló Miguel Trauco, quien espera que lo que le pasó a Flamengo no lo viva la Selección Peruana en el Mundial.

"Estoy muy triste, Paolo no se merece eso. Él debería estar acá. A mi me ha afectado bastante, me ha dolido, porque yo he estado con él allá y no sabía ni qué decirle. Guerrero siempre se portó bien conmigo y fue quien nos llevó hasta aquí", dijo.



"Se sintió su ausencia en la final. Lamentablemente no se dieron las cosas. El 2018 será como una revancha para mí. Salí disgustado con la hinchada y la última impresión que dejé no fue la mejor en Flamengo. Ahora a mejorar para estar bien, allá son muy exigentes", finalizó.

Miguel Trauco llegó a Perú para pasar fiestas junto a su familia, pero tendrá que medirse en las celebraciones pues no puede perder la forma cuando queda tan poco para el esperado Mundial de Rusia 2018.

