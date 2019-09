¡Enlazados desde el Red Bull Arena! Perú vs. Ecuador EN VIVO vía Movistar por Amistoso Internacional 2019

Ver vía Movistar Deportes, Latina, GOLTV y Teleamazonas las principales señales que llevarán el Perú vs. Ecuador EN VIVO al mundo entero, el duelo que corresponde a Amistoso Internacional fecha FIFA desde el Red Bull Arena de New Jersey. Ricardo Gareca y su equipo saldrán en busca de un gran resultado para sacar buenas conclusiones para afrontar no solo el amistoso que viene ante Brasil, sino para los siguientes y las próximas Eliminatorias. Conoce dónde ver el encuentro y sigue el MINUTO A MINUTO del partido por la web Depor.com

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Perú y Ecuador EN VIVO y EN DIRECTO.

Paolo Guerrero será el gran ausente de este duelo, pero Gareca ya sabe cómo lo suplirá: echará mano de jugadores hábiles y rápidos para encontrar la fórmula de hacerle daño a un Ecuador que comienza el proceso de reestructuración.

Perú vs. Ecuador: horarios en el mundo

Perú 7:00 p.m. / Movistar / Latina

Ecuador 7:00 p.m. / Teleamazonas / GOLTV

Colombia 7:00 p.m.

Argentina 9:00 p.m.

México 7.00 p.m.

Chile 8:00 p.m.

Uruguay 9:00 p.m.

EE. UU (Nueva Jersey) 8:00 p.m.

EE: UU (Chicago) 7:00 p.m.

EE: UU (Los Ángeles) 5:00 p.m.

España (Viernes) 2:00 a.m.

Perú vs. Ecuador: la alineación que alista Gareca para el partido amistoso por fecha FIFA. Perú vs. Ecuador: la alineación que alista Gareca para el partido amistoso por fecha FIFA.

La selección peruana, subcampeona de la Copa América de Brasil 2019 , probará este jueves en un partido amistoso en Estados Unidos a la de Ecuador, que ha dado paso a una abrupta renovación tras los fracasos en el reciente torneo continental y las pasadas eliminatorias mundialistas.

Con la base del equipo que terminó con la sequía futbolística de 36 años y se clasificó al Mundial de Rusia 2018, y entre junio y julio pasados tuvo una destacada participación en la Copa América, la selección blanquirroja saldrá como favorita al duelo que se jugará en el estadio 'Red Bull Arena' de Nueva Jersey.

Entre tanto, el combinado ecuatoriano cambió prácticamente todo, pues la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que preside desde este año Francisco Egas, excluyó al colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez como seleccionador, por lo que frente a Perú estará al mando del equipo el argentino Jorge Célico, que dirige a los juveniles, pero en forma interina.

La intención de la FEF será renovar en un setenta por ciento al equipo de las pasadas eliminatorias y de la Copa América, pues están convencidos, según Egas, que "el tratamiento para recomponer las cosas será muy duro, doloroso y seguramente largo, pero se está contagiado de fe para sacar a la selección adelante".

Con ese concepto aplicado al pie de la letra, Ecuador mostrará en todas sus líneas a figuras nuevas, con el riesgo de ser impactados por el miedo escénico o de apoderarse desde el primer momento de la titularidad.

Perú vs. Ecuador: posibles alineaciones

Ecuador : Pedro Ortiz; Andrés López, Dario Aimar, Xavier Arreaga, Mario Pineida; Jefferson Orejuela, José Cifuentes, Fernando Gaibor, Júnior Sornoza; Alexander Alvarado y Michael Estrada.



Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Pedro Aquino, André Carrillo, Edison Flores; Christian Cueva y Raúl Ruidíaz.

Árbitro: Armando Villareal, de Estados Unidos, asistido por sus compatriotas Armando Mariscal y Apolinar Mariscal.



Estadio: 'Red Bull Arena', de Nueva Jersey, con capacidad para unos 25.000 espectadores.

► Nervios en el Real Madrid: el vestuario la toma en contra del ayudante y amigo íntimo de Zidane



► Lo tiene claro: la postura de Brasil por la frustrada llegada de Neymar al Barcelona esta temporada



► Owen criticó duramente a Fabio Capello: "Acabó con mi carrera en Inglaterra"



► Juan Fernando Quintero trabajó con pelota y sueñan con su vuelta ante Boca