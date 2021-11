Ya pasaron diez días de ver a Pedro Gallese transformándose en ‘San Pedro’, del abrazo de desahogo de Christian Cueva a Ricardo Gareca, y del festejo de Gianluca Lapadula. Y si bien hasta ahora la hinchada de la Selección Peruana repite cada uno de estos sucesos y mira la tabla para ver que por el momento estamos en zona de repechaje, en la Videna el ‘Tigre’ y su grupo de trabajo solo tienen la mirada puesta en el futuro. Néstor Bonillo, preparador físico de la blanquirroja, y parte clave de la planificación de la bicolor, habló con Depor sobre el plan de trabajo que tiene de cara a la fecha doble ante Colombia y Ecuador. Por ejemplo, quienes se sumarán a entrenar en San Luis, la oportunidad de jugar amistosos y, claro, el deseo latente de llegar a Qatar: “Estamos expectantes de poder clasificar de forma directa”

¿Qué sensación les deja la última fecha doble de Eliminatorias?

Era lo que uno esperaba, puesto que si bien en los últimos partidos no habíamos logrado buenos resultados, sí tuvimos buenos rendimientos. En la fecha triple, donde le ganamos a Chile y perdimos con Bolivia y Argentina se vio que el equipo había mejorado un montón. Y, aunque obviamente esperamos otros resultados, lo importante también fue analizar el rendimiento, el cual fue bueno y en esta fecha doble se pudo consolidar. Igual, las Eliminatorias están apretadas y probablemente se acceda al Mundial con mucho menos puntos que en la anterior clasificatoria. Estamos muy contentos con haber terminado del año en esta situación, en el repechaje y estamos expectantes de poder clasificar en forma directa.

¿Cuántos puntos están presupuestados?

La máxima siempre es ganar porque, además, le sacaríamos tres puntos al rival importantísimos. Van a ser partidos muy complejos, pero sabemos cómo son las Eliminatorias. Ya tenemos la experiencia de la temporada anterior. En este estamos quintos por diferencia de goles así que hasta lo más mínimo va a ser importante. Hay que estar atentos, pero a la vez tranquilos, porque tenemos jugadores con mucha experiencia en este tipo de partidos.

¿Por qué siempre despertamos al final?

Son circunstancias distintas. En este periodo estamos con muchos futbolistas con momentos importantes en sus clubes. Tienen continuidad y relevancia en sus ligas con buenos rendimientos individuales. Y si eso lo sumamos al colectivo, entonces ello es lo que se ha visto reflejado en el campo.

¿Ya se sabe quienes serán los rivales en los amistosos?

Aún se está trabajando en ello, no está definido, pero la alternativa es jugar dos o tres partidos. Lo que a mí sí me toca es iniciar los entrenamientos con los futbolistas de la MLS, especialmente que están en periodo vacacional, porque es imprescindible que ellos comiencen sus actividades previo a la fecha doble.

¿Cuándo arrancarán los entrenamientos?

Dependerá de cuándo inicien sus vacaciones. Por ejemplo, Callens aún sigue compitiendo. De todos modos, en base a ello es que iremos armando el cronograma desde la segunda semana de diciembre.

¿Solo los de la MLS?

Los que estén libres. Además, yo siempre estoy en contacto con los preparadores físicos de cada uno de esos jugadores que son convocados, y en conjunto trabajaremos en función de que esos futbolistas lleguen de la mejor manera. Hay una muy buena y reiterada comunicación.

Néstor Bonillo es parte del comando técnico de Ricardo Gareca desde el 2015. Foto: Daniel Apuy

¿Cómo está Pedro Aquino?

Está evolucionando. De hecho también estamos expectantes para ver si América continúa en el torneo y él puede llegar a alguno de los partidos que le toque.

¿Paolo Guerrero?

Pablo va muy bien, está entrenando con nosotros, se está recuperando. Sobre su fecha de retorno, no queremos poner una, va a depender de él y cómo vaya, porque lo que buscamos es que esté al 100%. De ahí, recién analizaremos y programaremos su regreso. Eso sí, podría decir que para fines de enero, él tiene que estar ya en condiciones de hacer trabajo de campo, pero fines de enero es una fecha bastante amplia, entonces entonces no, no queremos dar una precisión exacta, y tampoco queremos dar esperanzas y decir que va a estar en la convocatoria de enero y febrero. Paso a paso, como ya lo dije, el objetivo es que él esté al 100%. Si tenemos que esperar cinco o seis siete días más para cambiar de etapa, lo haremos en función de que él se pueda recuperar al 100%.

¿Jefferson Farfán?

Ha hecho un trabajo importante. Él viene evolucionando muy bien, y va a ser fundamental su descanso y su periodo precompetitivo. Tenemos comunicación con la gente de Alianza, prácticamente a diario. Estamos muy satisfechos por cómo va. Esperamos que cada vez pueda estar más tiempo.

¿Cómo se ha ido adaptando Lapadula al fútbol Sudamericano?

Hubo un par de partidos que parecía ‘Terminator’. Pero, en general, está muy bien. Tiene un rendimiento muy bueno, a mi me dejó conforme sobre todo el partido con Argentina. Y esto se debe a que siempre entrena al 100% de sus posibilidades. Ha tenido además mucha continuidad en el último periodo y está en forma. Además, conoce perfectamente lo que es una Eliminatoria Sudamericana. O sea, sabe lo que se juegan en cada partido y conoce muy bien a sus compañeros.

Regresó al gol...

Sí, y eso habría que mirarlo también porque al término de la Copa América, tuvo COVID-19 y después empezó a entrenar de a pocos. Había jugado poco y ya al final recién pudo ponerse en forma. Ahora, ya ha venido con muy buen ritmo de competencia.

¿Qué tanto les perjudicó la seguidilla de partidos?

Yo nunca vi tanta cantidad de lesiones de todo tipo. Si se fijan hubo varios partidos donde varias selecciones tuvieron entre cinco o seis bajas. Fue muy duro. De todas formas, se entiende que fue una excepción y que no debería volver a repetirse porque atenta contra la salud del jugador. Además, jugar para selección es totalmente distinto, más allá del desgaste físico, también hay desgaste emocional. No es lo mismo jugar para la selección que jugar para su club. La responsabilidad es distinta, y en ese aspecto hay que contemplar siempre la carga emocional.

En caso de disputar el repechaje, nos tocará enfrentarnos a Asia, ¿qué opina al respecto?

Nosotros lo primero que tenemos que intentar es llegar lo más lejos posible con respecto a la clasificación. Nosotros no tenemos que perder el foco en la eliminatoria, que es lo que más nos ocupa. Hoy nuestra obsesión tiene que ser Colombia y estamos trabajando en función de eso

Hace seis años están al mando de la Selección, ¿continúan con la misma ilusión?

Hasta más. Yo creo que hoy hay más certezas que expectativas. Hoy estamos seguros del rendimiento. Para nosotros es muy lindo poder ver jugadores que salieron del medio local y que hoy están desarrollando su carrera en lugares de alto nivel competitivo, que se convirtieron en jugadores capaces de resolver situaciones complicadas en el crecimiento. Estamos felices de estar donde estamos. Es un lugar que lo hicimos propio, y hoy estamos expectantes de poder cumplir el objetivo de llegar al Mundial, después de tener uno mejor que el anterior.

Como usted lo menciona, son muchos los jugadores a los que ha visto crecer...

Nosotros hemos enfrentado casi todas las Eliminatorias (pasadas) con jugadores como Marcos López, que tiene 22 años recién cumplidos. Tapia tenía 22-23 años, hoy tiene 26, lo mismo Araujo, Cartagena, Aquino, Peña, Abram, hoy son jugadores muy jóvenes, pero que han madurado deportivamente.

¿Este Mundial, en caso se de la clasificación, será una revancha?

Ha sido muy importante para ellos este poder jugar el el Mundial. Les dio una exposición muy importante. Todos quieren repetir esa experiencia, y estoy seguro que lo vamos a lograr.





