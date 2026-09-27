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Los que pudieron estar: los jugadores que quedaron fuera de la convocatoria de Perú
Los que pudieron estar: los jugadores que quedaron fuera de la convocatoria de Perú
Conoce a los jugadores que no fueron considerados por Mano Menezes y a los que quedaron fuera de la gira de la Selección Peruana por Norteamérica.
Selección Peruana. (Foto: FPF)
Selección Peruana. (Foto: FPF)
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Selección Peruana. (Foto: FPF)
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Renato Tapia fue uno de los jugadores más importantes de la selección peruana en el 2021. Foto: FPF.
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Beto da Silva. (Foto: Deportivo Garcilaso)
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Patrick Zubczuk habló del presente de Deportivo Garcilaso. (Foto: LFP)
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Joao Grimaldo. (Foto: Getty Images)
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Felipe Chávez. (Foto: ITEA Sports)
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Christian Cueva con la Selección Peruana. (Foto: Agencias).
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Carlos Zambrano. Foto: Giancarlo Ávila /@photo.gec
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Peru's Luis Advincula celebrates after scoring against Ecuador during their South American qualification football match for the FIFA World Cup Qatar 2022 at the Rodrigo Paz Delgado Stadium in Quito on June 8, 2021. (Photo by FRANKLIN JACOME / POOL / AFP)
Tras la derrota de Perú ante Estados Unidos, la convocatoria de Mano Menezes para los próximos amistosos de la Selección Peruana dejó varios nombres conocidos fuera de la nómina. Beto da Silva, Patrick Zubczuk, Joao Grimaldo, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Christian Cueva y Felipe Chávez son algunos de los futbolistas que no aparecen en la lista para los partidos ante México, Canadá y Colombia. A ellos se suman Alejandro Hohberg, quien atraviesa una lesión, y Fabio Gruber, quien sí había sido convocado inicialmente, pero terminó siendo desafectado por una dolencia. En esta galería repasamos el presente de los jugadores que pudieron aparecer en la lista de la ‘Bicolor’ y, en el caso de Gruber, el motivo por el que finalmente quedó fuera de la gira.
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.