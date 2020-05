Craig Bellamy recordó su paso por Newcastle en una entrevista y contó detalles de su amistad con Nolberto Solano. Ambos fueron compañeros de habitación y el exdelantero contó algunos secretos de su convivencia con el peruano y confesó que viene luchando hace tres años contra la depresión.

“Tuve a Nolberto Solano, por un tiempo como compañero de habitación”, dijo Bellamy a Sky Sports. “No solo era un gran tipo, era bueno para tenerlo en la habitación. Amaba el sueño, amaba dormir", añadió riendo.

“Sabes, me gusta ver la tele tarde y no le molestaba para nada, se iba a dormir y por eso era el compañero de cuarto perfecto", añadió el exjugador de las ‘Urracas’.

“Luego se fue Nolberto Solano y entró Lee Bowyer. Tenía un hábito realmente molesto donde a la una o dos de la mañana solía rechinar los dientes cuando dormía, muy fuerte y despertarte. Extrañé a Nobby y mucho", relató al medio inglés.

Su lucha contra la depresión

Craig Bellamy ha comentado que lleva varios años luchando contra la depresión. El exdelantero de Newcastle, Liverpool y Manchester City contó que la retirada no le sentó nada bien.

“La gente solo ve ciertas partes de lo que te dejo ver. Mi vida privada es muy, muy privada para mí. Siempre quiero mantener eso separado. Pero durante los últimos tres o cuatro años me diagnosticaron depresión. Soy un hombre de depresión, no puedo escapar de eso. Tengo altibajos leves y altibajos importante. He estado tomando medicamentos por tres años, y esta es la primera vez que hablo sobre eso”, explicó.

