A pesar de que todavía no ha tenido la oportunidad de debutar con la Selección Peruana, la expectativa que existe en el país por Oliver Sonne no ha dejado de crecer durante los últimos meses. Sus constantes reconocimientos en la Superliga de Dinamarca, donde su gran nivel con el Silkeborg IF lo ha colocado como uno de los mejores laterales del torneo, alimenta la ilusión de que por fin Juan Reynoso le dé la chance de sumar minutos en las Eliminatorias 2026. El cambio generacional es necesario y el futbolista de 22 años, con su bagaje en el fútbol europeo, tiene las condiciones para sumarle al plantel.

En ese sentido, este fin de semana se revelaron una recientes declaraciones suyas a la revista Cosas, en donde explicó sus sensaciones tras pisar por primera vez el Perú luego de haber vivido toda su vida en Dinamarca. Lo que más le sorprendió fue el cariño de la gente, la amabilidad con la que lo recibieron en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el respaldo en los banderazos.

“Fue una experiencia loca. Por supuesto, todos los fans fueron muy amables y dulces al estar allí cuando llegué al aeropuerto. Fue una gran experiencia para mí, abrumadora”, manifestó. Sin duda alguna, Oliver Sonne no esperaba un recibimiento a tal escala, e incluso con numerosos mensajes a través de su buzón de Instagram, red social en la que creció en seguidores desde que se supo de su convocatoria para la pasada fecha doble de octubre.

Antes de viajar al Perú, Oliver ya había sido advertido del trato de la gente por su abuela Elsa, quien con 18 años dejó nuestro país hace mucho tiempo para hacer su vida en Europa. “Mi abuelita decía que la gente era muy amable y muy acogedora. Entonces, esperaba que la gente me mostrara mucho amor. Pero me sorprendió que hubiera tantos fans, especialmente en el aeropuerto, pero también en Instagram, enviándome mensajes de texto sobre lo mucho que quieren que represente a su país. Fue único”, recalcó.

Entre las historias que le contó su abuela, Oliver Sonne recordó lo mucho que le habló de la comida peruana, la pasión desbordante de los hinchas y lo cambiantes que puede llegar a ser si los resultados no se dan, algo que ya se viene viviendo por los malos resultados de la Selección Peruana en este arranque de las Eliminatorias 2026. Luego de cuatro partidos disputados, la ‘Bicolor’ se ubica penúltima en la tabla de posiciones con un solo punto.

“Ella dijo que la comida es increíble, primero que nada. Dijo que la gente tiene sus emociones muy a flor de piel. Muestran mucho amor cuando las cosas van bien. Y, por supuesto, pueden ser bastante rudos si las cosas no van bien. Eso es bueno, es parte de nuestro negocio en la industria del fútbol”, agregó.

El nacido en Karlslunde tiene todo para aportarle calidad a la ‘Blanquirroja’, pero tal como lo recalcó Juan Reynoso, será de manera paulatina y dependiendo de su compenetración con el resto de sus compañeros. Lo que sí es cierto, es que su nombre estará en la convocatoria para la fecha doble de noviembre, donde enfrentaremos a Bolivia en La Paz y a Venezuela en Lima. El panorama obliga al equipo del ‘Ajedrecista’ a sumar en ambos cotejos, pues son rivales directos en la lucha por alcanzar un cupo a la próxima Copa del Mundo.

¿Cuándo serán los próximos partidos de Perú?

Luego de su última derrota por 0-2 ante Argentina, la Selección Peruana volverá a jugar el próximo mes cuando visite a Bolivia por la quinta jornada de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el jueves 16 de noviembre desde las 3:00 p.m. (en horario peruano y una hora más en territorio boliviano), se disputará en el estadio Hernando Siles (La Paz) y será transmitido por América TV, ATV y Movistar Deportes.

Posteriormente, completando la última fecha doble del 2023 –no se volverá a jugar hasta septiembre del 2024, luego de la Copa América de ese año–, la ‘Blanquirroja’ recibirá a Venezuela por la sexta jornada. Este encuentro está pactado para el martes 21 de noviembre desde las 9:00 p.m. (en horario peruano y una hora más en territorio venezolano), tendrá lugar en el Estadio Nacional y también será transmitido en nuestro país por los canales anteriormente citados.





