Un cariño mutuo entre ambos, a la espera de que puedan estar más en el campo de juego. Ricardo Gareca brindó una entrevista a ESPN y, en ella, lo saludaron diversas personalidades del fútbol, siendo uno de ellos, Paolo Guerrero. El delantero peruano le envió saludos por las fiestas, pero también tuvo emotivas palabras en las que le agradeció por su apoyo desde que es entrenador de la Selección Peruana.

“Hola profe’, Gareca. Quería saludarlo, desearle que pase las mejores fiestas posibles y regrese al Perú con todas las energías positivas para la última fase de las Eliminatorias”, le indicó el ‘Depredador’ al DT de la Blanquirroja.

“Yo quería agradecerle por todo el trabajo que viene ejerciendo en el Perú, el país está agradecido con usted por todo lo que hizo. Agradecerle por la confianza que nos da día a día, a nosotros, a los compañeros y a mí especialmente. Espero verlo pronto de nuevo. ¡Arriba Perú!”, agregó Paolo.

La emoción del técnico argentino fue destacable y decidió responder a los elogios del futbolista peruano: “Él tuvo que ver mucho con el respaldo, porque en un momento que tuvimos que tomar decisiones, a él lo elegimos un referente. Se rodeó con chicos del fútbol peruano en la Copa Centenario. Íbamos mal, nos llevamos una banda que hoy son Trauco, Cueva y muchos jugadores de la liga”.

“Él era el emblema, comenzamos a surgir, salimos adelante y él nos apoyó mucho desde ese lugar”, señaló Gareca, agradeciendo la actitud y apoyo de Guerrero.

Paolo Guerrero y su posible llegada a Boca Juniors

Paolo Guerrero es considerado uno de los mejores jugadores peruanos, por lo que, en Argentina se especula mucho con su posible llegada a Boca Juniors y Ricardo Gareca se refirió a su comunicación con los ‘Xeneizes’ por el delantero de la selección peruana.

“Riquelme no me llamó por Advíncula ni por Guerrero, pero sí por Zambrano”, contó Gareca a quien también se le preguntó si el ‘Depredador’ presentaba un buen estado físico como para ser jugador de Boca Juniors: “Paolo se tiene que recuperar. Si llega a estar bien de la lesión, está para competir”. “Si Paolo se pone bien, te absorbe la presión y está para jugar”, agregó Gareca. En ese sentido, el tema no da para más y solo toca esperar su recuperación.





