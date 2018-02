Paolo Guerrero: ¿cuándo se conocerá la decisión final del TAS?

Paolo Guerrero quiere saltar a la cancha lo antes posible y vestir nuevamente la camiseta de la Selección Peruana. El delantero apeló al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) y si bien la intervención de WADA retrasó el proceso, los abogados ya manejan una fecha probable para conocer la decisión final.

"La audiencia es muy probable que sea la primera semana de marzo, normalmente se efectúa la audiencia y lo normal es que no demore más de dos semanas el resultado. Nosotros estamos esperando que antes de la primera quincena de marzo Paolo Guerrero esté en Flamengo y volviendo a las conchas como queremos todos los peruanos", dijo su asesor jurídico del delantero, Francesco Balbi, en RPP.

¡Hoy más que nunca!: en San Valentín los hinchas demuestran su amor a Paolo Guerrero con geniales dibujos



El abogado explicó que FIFA decidió que el caso se vea en el TAS con un colegiado de arbitraje y no con in solo árbitro como solicitó la defensa del capitán de la Selección Peruana.



¿Cómo se designa?: " Paolo Guerrero elige un árbitro y la FIFA otro. Ambos deciden, dentro del listado de árbitros posibles que trabajan en el TAS, al presidente del Comité Arbitral que es el que va a dar el laudo final. No se ha armado el colegiado de árbitros porque la WADA ha prolongado más los plazos. Pero seguimos siendo optimistas y no hay nada porqué alarmarse", dijo el asesor jurídico



Como se sabe Paolo Guerrero está sancionado por FIFA por 6 meses. Si el TAS mantiene la sanción el delantero volvería a las canchas el 3 de mayo. Si se reduce a 3 meses estaría disponible el 3 de febrero y podría estar en los primeros amistosos de la Selección Peruana ante Croacia (23 de marzo en Miami) e Islandia (27 de marzo en Nueva Jersey)

