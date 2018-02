Paolo Guerrero ha recurrido al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para anular la sanción que le impuso la FIFA por doping y jugar lo más pronto posible con miras al Mundial. Es por eso que el 'Depredador' se concentra en estar preparado y salir airoso de cualquier situación que se le presente de ahora en adelante.

Por ejemplo, el delantero contó la razón por la que ha decidido no cortarse el cabello: "Como estoy recurriendo al TAS y es la última instancia, no me he cortado el cabello por si en algún momento se necesita alguna prueba más", dijo en su presentación como imagen del banco BCP.

Paolo Guerrero ya se hizo con anterioridad la prueba del cabello, con el fin de defenderse y comprobar que no es consumidor de cocaína, ya que este examen es cuantitativo y no cualitativo como el de FIFA. El resultado negativo fue una de las pruebas con las que pudo reducir su sanción de un año a seis meses.

La defensa del jugador alega que el metabolito benzoilecgonina encontrado en la orina del centrodelantero del Flamengo procede de una hoja de coca utilizada para el té consumido en diversos países de Sudamérica. Mencionan que esta sustancia pudo estar en la taza en la que tomó el jugador para curarse de un proceso gripal antes del último partido contra Argentina por Eliminatorias.

Paolo Guerrero viajará este fin de semana a Argentina para entrenar en su centro de alto rendimiento. Por el momento, el atacante es elegible a partir del 3 de mayo y llega a tiempo para jugar la el Mundial Rusia 2018.

