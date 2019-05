Paolo Guerrero: ¿en duda para jugar la Copa América Brasil 2019?

Paolo Guerrero habló sobre los duros momentos que vivió cuando fue suspendido por FIFA y dijo que no sintió el respaldo necesario por parte de la Federación Peruana de Fútbol y el comando técnico de la Selección Peruana. El delantero contó lo que conversó con Ricardo Gareca cuando lo visitó en Brasil el mes pasado y su probable llamado para la Copa América de Brasil que se disputará en el mes de junio.

"El profesor Gareca vino aquí a hablar conmigo. Le dije, profesor, usted tiene la decisión. El vino a hablar conmigo para ver lo que quería, si quería más tiempo con mi equipo o me estaba sintiendo bien como para tener una secuencia de partidos (...)", dijo Paolo Guerrero en una entrevista al programa Fantástico, adelantada por el portal globoesporte.



Paolo Guerrero: "Lo que viví fue muy difícil, tuve depresión y no quería salir de mi casa"



"Quien convoca es usted, yo no puedo tomar una decisión por usted. Si me llama o no es una decisión suya", añadió el capitán de la Selección Peruana en su dialogo con el DT de la Bicolor.

Paolo Guerrero mostró una vez más su molestia por la falta de apoyo cuando fue sancionado por FIFA y dijo que de ser convocado para la Copa América 2019, exigirá que la dirección tenga más respeto por los jugadores.

"Tienen que envolverse más por el jugador, tener una preocupación mayor, porque por mí no la tuvieron", declaró Paolo Guerrero, quien aseguró haberse sentido abandonado por la Federación Peruana de Fútbol.

Ricardo Gareca dará la lista de convocados la segunda quincena de mayo, de cara a los amistosos ante Costa Rica y Colombia. La lista definitiva para la Copa América, con 23 jugadores, se presentará oficialmente el 30 de mayo.

Paolo Guerrero sigue su lucha por demostrar su inocencia. (América TV)

