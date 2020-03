Evidentemente no es la efectividad goleadora de Paolo Guerrero lo que me tiene intranquilo. Su categoría está comprobadísima, así como su vigencia. Y ese es justamente el tema: que esté ‘entero’ con 36 años, anotando dobletes en Copa Libertadores, me parece excelente. Que no haya ningún peruano que siquiera se acerque a su nivel, me preocupa.

Aunque sin la velocidad ni el físico de antes, Paolo conserva la fuerza para aguantar de espaldas; la visión para descargar el balón; la calidad para definir; incluso la habilidad para llevarse rivales cuando no tiene opción de pase. Con estas armas, el ‘Depredador’ comenzará esta Eliminatoria más que listo para aumentar sus goles en dicha competencia (tiene 10). Sin embargo, ¿cómo la terminará?

Los optimistas creen que en noviembre del 2021, cuando esté a punto de cumplir 38 años, nuestro goleador histórico conservará todas esas cualidades. Me encantaría que fuese así, pero no estoy tan seguro. En especial en una liga como la brasileña, que si bien lo ayuda a mantener su nivel –es la mejor de Sudamérica– tiene mucho juego fuerte, y se rige bajo uno de los calendarios más apretados del mundo. Las lesiones pueden aparecer en cualquier momento.

Para que un ‘9’ destaque en la Eliminatoria sudamericana, debe tener el nivel de Cavani, Suárez, Agüero, Gabriel Jesus. En menor medida Valencia (en Tigres), Zapata (en Atalanta) y Rondón, por quien pagaron 20 millones de dólares desde China. Así de brava es la exigencia para una selección que pretende clasificar. Paolo tuvo y tiene condiciones para compartir la mesa con ellos, pero no sé por cuánto tiempo más. Entonces, me preocupa no ver a nadie que pueda relevarlo. Y no me hablen de Ruidíaz o Beto, por favor. Al menos no por ahora.