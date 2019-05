Extrabajores del Swissotel sobre caso Paolo Guerrero: "Hubo contaminación cruzada" [VIDEO]

El caso Paolo Guerrero dio un giro total tras las declaraciones de Jordy Alemany Dames y Luis Escate, trabajador y extrabajador del Swissotel. Lo expresado por los entrevistados podría darle definitivamente la razón al delantero de la Selección Peruana en su batalla legal contra el conocido hotel. El programa 'Domingo al Día', reveló detalles inéditos de las operaciones en el hotel y cómo se habría dado la denominada 'contaminación cruzada'.



"Hubo contaminación cruzada (en el té). Habían muchas personas que tenían falta de profesionalismo. Ellos estaban en salas independientes. Los únicos que tenían acceso eran los del personal", confesó Luis Escate al programa periodístico de América TV.

Al testimonio de los mencionados se sumó también el de Erick Paz, exmozo del hotel, quien afirmó: "La contaminación cruzada pasó porque el servicio a Paolo Guerrero no pasó el procedimiento de limpieza adecuado, se utilizó una jarra que se lavó en un lavadero normal y no por una máquina adecuada", dijo.

Jordy Alemany Dames denunció que se estarían cometiendo irregularidades en el Swissotel. "Cuando tú estás en el hotel, todo lo que tú ingieres es responsabilidad del hotel", dijo.

Paolo Guerrero: más testimonios

Anthony Ovando, otro de los mozos que atendió a la Selección Peruana también aseguró que la contaminación se dio en el Hotel y que el personal del mismo fue presionado para mantenerse en silencio. "La contaminación se dio en el hotel. Han agarrado una tacita con mate de coca, no la han lavado bien y ahí han servido el té con limón", dijo.



"Yo hablé con el señor Iván Hoyle (gerente de alimentos y bebidas). Lo que hizo fue que no habláramos y nos cambió el testimonio. Nos dio unas hojitas, preparándonos lo que íbamos a decir. 'Si alguien de la Federación les pregunta algo, no digan nada', nos decía. Esto tiene que saberlo todo el mundo, porque es injusto", añadió.

El pasado 26 de abril, el 29° Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundado el pedido del futbolista de abrir proceso penal contra el abogado del Swissotel, Jaime Miguel Durand Planas, como parte de la defensa del jugador para demostrar su inocencia.

El conflicto entre el goleador peruano y el Swissotel se inició durante la concentración de la Selección Peruana previo al duelo contra Argentina el pasado 5 de octubre de 2017, por las eliminatorias.



En aquella oportunidad Paolo Guerrero ingirió un té, (el jugador afirmó que fue una bebida contaminada). Tras el análisis antidoping que se le realizó luego del partido en La Bombonera, el capitán de la Selección Peruana arrojó positivo para el metabolito benzoilecgonina, sustancia prohibida por FIFA y la WADA (Agencia Mundial Antidopaje).

"Si yo quería conservar mi puesto de trabajo, no podía volver a preguntar sobre ese tema. Por una información como esta, mi vida podría correr peligro. Si algo me ocurre, es culpa del Swissotel", advirtió Jordy Alemany Dames.

