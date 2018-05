Paolo Guerrero: ¿qué futbolistas de la Selección Peruana fueron perdonados antes del Mundial?

Muchos coinciden en que la Eliminatoria a Rusia 2018 es muy similar al camino a México 1970. Volver a un Mundial luego de casi cuatro décadas, el empate en La Bombonera, la aparición de un renovado plantel, entre otros, dan pie a pensarlo. Incluso, el cuadro de Didí pasó por un caso similar al de Paolo Guerrero : salvar a dos futbolistas de una suspensión de la FIFA.

La polémica suspensión

La Selección Peruana jugó ante Bolivia en La Paz el 10 de agosto de 1969, en el segundo de los cuatro partidos en las Eliminatorias. Un triunfo nos ponía a un paso de asegurar la clasificación, pero la Verde nos ganó por 2-1. La actuación del árbitro yugoslavo-venezolano Sergio Chechelev fue lamentable, en especial al final del partido.

Chechelev anuló dos goles, el primer a Alberto Gallardo (9') y luego a Teófilo Cubillas (84'), este último generó la bronca de los futbolistas peruanos. Luego de los reclamos, el juez expulsa a Ramón Mifflin. Cinco minutos después, le tocó el turno a Nicolás Fuentes por una fuerte acción. En esa época no existían las tarjetas, así que elegantemente los invitó a que dejen el campo.

El reporte de Chechelev fue lapidario, y la FIFA suspendió a Fuentes y Mifflin por un año. La sanción les prohibía participar en cualquier actividad futbolística hasta agosto de 1970, dos meses después de la Copa del Mundo. Ambos recibieron la solidaridad y apoyo de toda la hinchada peruana. Un caso similar al de Paolo Guerrero.

Caricatura de Ramón Mifflin días antes de cumplir su suspensión. Aún se mencionaba a Chechelev como el malo de la película. (Diario La Crónica) Caricatura de Ramón Mifflin días antes de cumplir su suspensión. Aún se mencionaba a Chechelev como el malo de la película. (Diario La Crónica)

Llegó la salvación



La Federación Peruana de Fútbol luchó ante la FIFA para salvar a Ramón Mifflin y Nicolás Fuentes. El máximo ente rector del fútbol no iba a ceder, así que la defensa peruana cambió de rumbo: había que rebajar la sanción al máximo posible que puedan jugar en el Mundial.



El final de la historia fue feliz. Semanas después, la FIFA redujo la sanción a tan solo nueve meses, culminando el 10 de mayo de 1970, 22 días antes de nuestro debut mundialista. Didí presentó la lista de jugadores con Mifflin y Fuentes más que confirmados para jugar. Eso sí, esperó varias semanas para al fin hacerlos jugar.



El nivel drástico de la sanción no cambió, y ambos futbolistas no podían pisar un campo de fútbol. La FIFA no los dejó participar ni en un informal partido de práctica ante Juan Aurich en Chiclayo. Por eso, la Selección Peruana se 'disfrazó' de Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario para hacerlos jugar en unos amistosos previos.



¿La historia volverá a repetirse en el caso de Paolo Guerrero? El tiempo nos dirá cuál será el destino de el goleador histórico de la Selección Peruana. Esperemos que tenga un final feliz.