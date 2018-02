Paolo Guerrero, líder de la Selección Peruana dentro, fuera y lejos de la cancha

" Paolo Guerrero me llamó y me insultó mucho", contó Christian Cueva al revelar, en declaraciones a Globo Esporte, que charló cerca de 45 minutos con su compañero y capitán de la Selección Peruana sobre los problemas que tuvo por llegar tarde a la pretemporada de Sao Paulo.

Tras dar positivo en una prueba de dopaje - reducida de un año a seis meses por la Comisión de Apelación de la FIFA en diciembre - Guerrero no puede entrenarse a nivel profesional. Ni con el Flamengo ni en la Videna. Ni siquiera en Alianza Lima, si recibiera una invitación. Paolo está más alejado que nunca de las canchas, pero su rol de líder en la bicolor no está en discusión.



► Pensando en el Mundial: ¿Paolo Guerrero podrá jugar los amistosos de marzo?

"Primero me llamó para calmarme, para que pensase las cosas que no debía hacer más. Después me regañó. Realmente me sirvió mucho. Con Paolo Guerrero somos amigos y compañeros. Eso es lo que tiene la Selección Peruana. La preocupación de uno es la de todos", agregó Cueva.

La sanción al 'Depredador' golpeó fuerte a la blanquirroja, que no pudo contar con su jugador más importante para los partidos del repechaje ante Nueva Zelanda y pudo perderlo, incluso, para la Copa del Mundo. Sin embargo, la adversidad hizo más fuerte a un grupo claramente herido que, finalmente, logró la clasificación luego de 36 años.



Se predica con el ejemplo

Hoy, Paolo Guerrero sigue trabajando en su defensa para ponerle final a una sanción que considera injusta. Al mismo tiempo, se entrena en Argentina siguiendo un plan específico de preparación de cara al Mundial Rusia 2018, con el objetivo de mantener su estado físico y competitivo.



De paso, cada vez que tiene los micros abiertos, le envía un mensaje a sus compañeros de la Selección Peruana: "Quien no esté concentrado, no será llamado por Ricardo Gareca. Hoy todos tienen las puertas abiertas, pero está viendo que estén metidos desde ya". A la orden, mi capitán.

► Paolo Guerrero sigue en 'Modo Rusia' entrenando en Argentina [FOTOS]