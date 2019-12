Paolo Guerrero podría llegar a Boca Juniors. Ya no es un secreto que los xeneizes están tras los pasos del jugador de la Selección Peruana y en Internacional de Brasil. El delantero mira con buenos ojos la posibilidad de defender esos colores, así lo contó Nolberto Solano, asistente técnico de Ricardo Gareca.

¿Tuviste alguna charla con gente de Boca por Paolo Guerrero?, le peguntaron a Nolberto Solano en entrevista con Crack Deportivo de Argentina. Así respondió: “No, sé que Riquelme está involucrado en el club, se rumorea que va a trabajar en el club y Paolo es un '9′ muy tentador para cualquier club".

"Yo en broma le decía, cuando surgió un interés hace un tiempo, que la camiseta de Boca Juniors le quedaría bien y a él le gusta la idea. Él me lo dijo, me encanta, a mí me encanta, pero por circunstancia del fútbol no se pudo dar su llegada”, añadió.

¿Qué le puede el fútbol argentino? “Es muy competitivo el fútbol argentino y tiene mucho prestigio, no está lejos del fútbol europeo, pasa que allá compran todo, pero acá Boca, Flamengo, River, los clubes son muy grandes”, agregó.

¿A ustedes les viene bien que siga en un equipo grande, para tenerlo en gran rendimiento? “Sin dudas, siempre deseamos que estén en clubes grandes y Paolo Guerrero todavía está vigente. Esperemos ahora qué decisión toma y nos pondría muy orgullosos que vaya a Boca porque es un grande en Sudamérica y en el mundo“, respondió el exjugador.

Nolberto Solano también habló de la posibilidad de dirigir a los xeneizes. “Me gustaría pero todo en su momento, ir a un grande no es fácil, tuvieron a un ídolo máximo como Barros Schelotto pero el fútbol es ingrato. Para cualquier entrenador sería un sueño pero todo tiene su tiempo, yo ahora estoy con Ricardo Gareca y no se sabe que pasará más adelante”, comentó.

Aquí puedes escuchar la entrevista completa:

