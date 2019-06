¡El 'Depredador' de América! Paolo Guerrero es el '9' que llega con mejores números a la Copa

En Perú extrañaban a su goleador. Paolo Guerrero , quien no era parte de una convocatoria de la Selección Peruana desde el Mundial, volverá a entrenar con el ‘Tigre’ Gareca en La Videna con la cabeza en un solo objetivo: ser el goleador de la Copa América por tercera vez en su carrera.



Y aunque no solo dependerá de él, sus números en el torneo y en el fútbol brasileño, desde que volvió de la suspensión, lo ilusionan a é y a cualquier peruano. Además, claro, de preocupar a los defensas que deberán enfrentarlo.

Además, en su llegada a Lima, Paolo Guerrero no dudó en aumentar la esperanza de la gente. “Esperamos hacer una gran Copa América, para eso trabajamos, para ganar algo importante”, señaló. Aunque tuvo el orgullo de defender la camiseta en Rusia, el 'Depredador' reconoció hace poco que no lo hizo en el estado de forma que hubiese querido.

Paolo Guerrero llegó a Lima y por la tarde se sumará a la Selección Peruana. (Video: Josu Gogeascoechea)

Paolo Guerrero buscará revancha en el país donde ya se acostumbró a meter goles desde 2012, cuando llegó para vestir la camiseta del Corinthians desde Alemania. Desde entonces llegaron más de 100 goles en tierras ‘verdeamarelhas’, e incluso cánticos que lo señalan como un delantero capaz de acabar con el caos.

Cuando la sanción por doping lo alejó de las canchas, algunos no dudaron en sentenciar su carrera, dada su edad. Guerrero, sin embargo, se esforzó al máximo para no perder el nivel. El Inter de Porto Alegre le tuvo fe y lo contrató en un momento de crisis, y el peruano paga con goles (y no pocos). En Lima aterrizó con 9 ‘pepas’ en la mochila y un nivel que hace pensar si no es ahora mismo el mejor artillero de todas las selecciones sudamericanas.

Paolo marcó su noveno gol con la camiseta del Inter. (Captura / Video: YouTube)

Los números lo defienden

Paolo Guerrero lleva dos meses en actividad desde que volvió a las canchas, pero han sido suficientes para meterse en el corazón de la hinchada ‘colorada’. Y es que es el único jugador del Inter que ha ‘mojado’ en todas las competiciones este año: Copa Libertadores, Brasileirao, Torneo Gaucho y Copa de Brasil. Las cuentas están claras: la espera valió la pena.

En la Copa América, así como él, otros tros 11 'puntas' intentarán abrir los arcos a punta de goles. Pero si se trata de analizar el presente, nadie le gana al peruano. Si comparamos los últimos 13 partidos –son los que ha jugado Paolo desde su regreso– de cada '9' en el año (desde el ‘Kun’ Agüero hasta el catarí Almoez Ali), el delantero del Inter es el que más tantos suma, precisamente con nueve. Detrás aparecen el atacante del Manchester City y Radamel Falcao, del Monaco, con siete gritos sagrados.

Es cierto, Lionel Messi y sus números de 'extraterrestre', los cuales lo mantienen en la pelea por su sexto Balón de Oro, sí superan a los del 'Depredador'. En sus últimos 13 partidos, la 'Pulga' marcó igual cantidad de goles. Sin embargo, si tomamos en cuenta solo a los futbolistas que juegan de '9' en cada selección participante de la Copa América, Paolo Guerrero es el indiscutible ganador, tal y como lo veremos en la siguiente infografía.

Si hablamos del año en su totalidad –aunque Guerrero no haya jugado en enero, febrero y marzo– es el atacante de la Selección Argentina quien lleva la delantera con 19 anotaciones en 23 partidos. Pero claro, para hacerlo más justo hace falta ofrecer no las cantidades, sino el promedio de gol las estrellas sudamericanas.

En dicho acápite, entonces, solo el 'Kun' y Marcelo Martins (gol cada 96 minutos) tienen mejor promedio que el ‘Depredador’, quien después de anotar el último fin de semana frente al Avaí (2-0) mejoró su estadística a un gol cada 119 minutos, número que lo deja bien parado de cara los cinco partidos que jugará con la selección en junio (Costa Rica, Colombia, Bolivia, Venezuela y Brasil, como mínimo).

6. Sergio Aguero (Manchester City). (Foto: Getty Images) 6. Sergio Aguero (Manchester City). (Foto: Getty Images)

Les tiran flores

Aunque todas las posiciones son importantes, los partidos de fútbol se definen con goles y son los delanteros, quienes, en la mayoría de los casos, se encargan de ello. “Paolo Guerrero es un gran jugador. Tiene experiencia internacional y alta calidad técnica”, comentó Odair Hellman, entrenador del 'Colorado'.

El primer gol de Paolo Guerrero con la camiseta del Inter. (YouTube)

Evidentemente, no es el único delantero de la Copa América que ha recibido elogios de su entrenador. Ernesto Valverde, por ejemplo, se 'derrite' por Luis Suárez, quien no es la figura de su equipo (está Messi), pero sí un argumento importante. “Es muy perseverante. Cuando está en el área está al 200%, se relaciona muy bien con el gol y siempre aparece”, dijo.

No solo en las grandes ligas están los grandes jugadores. La Liga MX, por ejemplo, se ha armado bien en los últimos años y tienen algunas de las figuras más resonantes del fútbol sudamericano. Tigres es uno de los que saca pecho en ese aspecto con un entrenador brasileño como el ‘Tuca’ Ferretti.

En el país azteca lo saben así y fue el ‘Piojo’ Herrera, entrenador de las ‘Águilas’ del América, quien antes de un partido soltó todas las flores para una dupla de delanteros sudamericanos. “ Eduardo Vargas es un jugador de selección y un muy buen delantero, lo mismo que Enner Valencia”, señaló antes de enfrentarlos en el Clausura.

Eduardo Vargas Eduardo Vargas fue goleador de la Copa América 2015 junto a Paolo Guerrero.

Casos así hay por montones. Recordar que la última temporada del venezolano Salomón Rondón en el Newcastle enamoró a las ‘urracas’ y que Rafa Benítez quiere acceder a la opción de compra, algo que habla bien del fútbol en la CONMEBOL. Por eso, aunque la Copa América no tenga la misma calidad mediática que un Mundial, no podemos tener dudas que sí tendrá calidad de sobra para sentarse frente a la televisión y entretenernos con los goles de Paolo Guerrero y compañía.

