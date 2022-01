La actualidad de Paolo Guerrero es uno de los temas más tocados en las últimas semanas. Y es que el delantero de la Selección Peruana sigue como jugador libre, despertando el interés de varios equipos para sumarlo a sus filas. Sin embargo, el ‘9’ se mostró tranquilo sobre el tema y priorizó su recuperación.

“Quisiera estar jugando y haciendo fútbol aquí (Videna). Es un tema de un proceso y quien lo define es mi terapeuta. Estoy bien, con calma y voy a paso tranquilo, sin apresurarme. Yo estoy trabajando para estar lo antes posible y definir mi futuro”, sostuvo el delantero en diálogo con Canal N.

Por otro lado, Paolo Guerrero se mostró confiado en definir pronto su futuro, aunque -para ello- el delantero de la Selección Peruana deberá estar al 100% con la intención de mostrar su mejor versión a la institución que decida apostar por él.

“Mientras no pueda jugar... ¿Voy a cerrar un contrato para estar en la fisioterapia? No. Yo no descarto nada, pero primero tengo que jugar. Primero quiero recuperarme y, de ahí, decidiré... Me preocupa mi recuperación. Si no me recupero, no voy a poder jugar fútbol”, agregó.

Paolo Guerrero fue relacionado a Alianza Lima, en los últimos días, pero volvió a dejar en claro que no tuvo acercamiento alguno con el club del cual es hincha. De llegar la oferta por él (cosa que -hasta la fecha- no existe), evaluaría las posibilidades de vestir la blanquiazul.

“Se habló mucho de Alianza Lima, en estos días, y a mí me encantaría volver, pero nadie se ha acercado a decirme algo sobre el club. Yo siempre analizo propuestas y más si es que llega del equipo de mis amores”, finalizó el experimentado delantero y goleador nacional.





