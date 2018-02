Paolo Guerrero pudo llegar al fútbol argentino: vicepresidente de Lanús reconoce que lo quiso

Fue un deseo que no se le pudo hacer realidad. Paolo Guerrero ha tenido más pretendientes sudamericanos que una top model. Y uno de los clubes que intentó hacerse de los servicios del capitán de la Selección Peruana fue Lanús de la Primera División de Argentina como lo confeso este martes el vicepresidente del cuadro granate.

Luis Chebel, alto directivo de Lanús, dio una entrevista al programa La Cátedra de Radio Nacional en la que contó que en su momento los granates preguntaron por el goleador histórico de la Selección Peruana pero quedó ahí: las pretensiones de Paolo Guerrero eran bastante más elevadas que el presupuesto del club.

Sporting Cristal vs. Lanús juegan este miércoles por la Copa Sudamericana 2018

"Para mí, Paolo Guerrero es el mejor jugador peruano. Lanús intentó contratarlo, pero por era muy caro para nuestras pretenciones", señaló el directivo argentino que se alista para ver el debut de su equipo en la Copa Sudamericana contra Sporting Cristal.

"Paolo Guerrero siempre me pareció un jugador interesante. Me parece que se hubiese asentado bien en el fútbol argentino", agregó Luis Chebel quien no confirmó si buscarán un nuevao acercamiento con el atacante ahora que se encuentra en Argentina entrenando para el Mundial Rusia 2018.

Lanús, el equipo que en un momento quiso a Paolo Guererro en sus filas, recibe este miércoles a Sporting Cristal, desde las 5:15 de la tarde, por la ida de la primera fase de la Copa Sudamericana.

► Perú al Mundial Rusia 2018: Paolo Guerrero hizo fútbol en Argentina y casi anota un golazo



► Daniel Peredo: Jefferson Farfán lo recuerda con un tierno video de un niño



► Mister Chip dedicó emotivo mensaje a Daniel Peredo: "El cielo podía esperar"



► Paolo Guerrero: capitán de la Selección Peruana bailó samba ante de Juan Pablo Sorín

NO DEJES DE VER ESTE VIDEO



Sport Boys trabajó con tecnología pensando en la altura de Huancayo