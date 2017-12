Paolo Guerrero: la reacción de Doña 'Peta' al conocer la reducción de la suspensión

La comisión de apelación de la FIFA decidió reducirle el castigo a Paolo Guerrero . La mamá del delantero es la persona más feliz con esta noticia. Al principio tenía dudas de que era oficial el fallo, pero luego conversó con su hijo.

"Primero me lo dijo un amigo. No lo podía creer. Después Paolo me llamó. Él está muy contento. Le damos gracias a Dios primero y luego a todo el país por el apoyo", apuntó 'Doña Peta' en Canal N.

► Paolo Guerrero: el pronunciamiento de la Federación tras la reducción de la suspensión

La madre del goleador que la reducción del castigo es el mejor regalo de Navidad para el Perú, al igual que su hijo, quien estará de cumpleaños el primero de enero. Ahora sí podrá jugar el Mundial de Rusia 2018.

'Doña Peta' también tuvo palabras de agradecimiento para los abogados de Paolo Guerrero. Confía en que ellos también podrán lograr la reducción completa de la suspensión en el Tribunal Deportivo de Arbitraje.

Los hinchas de la Selección Peruana cruzan los dedos para que la siguiente apelación sea exitosa y el delantero vuelva pronto a las competencias.

