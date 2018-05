Ricardo Gareca recordó los momentos duros que le tocó vivir cuando FIFA suspendió a Paolo Guerrero. El entrenador de la Selección Peruana contó a CNN en Español cómo manejó el tema con los jugadores de la bicolor.

“Eso no me dejó dormir en toda la noche. Pero después automáticamente cuando fui al entrenamiento, reuní a los jugadores y dijimos que esto ya era un tema olvidado, que la mejor manera de responder a Paolo Guerrero es tratar de lograr un objetivo, clasificar a Rusia 2018", contó.

Ricardo Gareca no dejó de llenar de elogios al delantero de la bicolor. "Yo si tengo que hablar de Paolo Guerrero te tengo que hablar de un profesional íntegro. Nunca nos presentó un problema, siempre un muchacho bien predispuesto, muy humilde", dijo a CNN.

Ricardo Gareca dijo que la Selección Peruana no podía permitir que el caso del delantero sea una distracción. "La distracción, en el caso mío, fue no dormir en toda la noche. Al otro día directamente me enfoqué en quién lo iba a reemplazar", contó.

"Ya él iba a manejar el tema con la Federación y su respectivo abogado, pero nunca dejamos de pensar en él. Es nuestro capitán, es un referente importante. La mejor manera de pagarle era esto: clasificar al Mundial y que él tenga la posibilidad de estar", finalizó.

