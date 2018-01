La sanción de Paolo Guerrero termina el 3 mayo, pero no debe esperar hasta esa fecha para ponerse en forma y, recién, pensar en el Mundial. El técnico de la Selección Peruana le pidió que empiece, desde ya, a prepararse para Rusia 2018. No hay tiempo que perder.

"Después de todo lo que me pasó, tengo que tener mucha fuerza de voluntad y estar fuerte de la cabeza porque es difícil prepararse solo. Tengo que seguir dieta para no subir peso y por eso trato de hacer varios deportes como el tenis", contó Paolo Guerrero, quien será embajador de una reconocida empresa internacional en nuestro país.

Ricardo Gareca anunció que en la lista final para el Mundial Rusia 2018 estarán los jugadores que tengan continuidad. El caso de Paolo Guerrero es excepcional, pero el DT le hizo un pedido al jugador.

Paolo Guerrero

"Conversé con el profesor Gareca. Siempre me brinda su apoyo y me ha pedido que me mantenga entrenando. Quiere que llegue bien preparado al Mundial, quiere verme concentrado en la Copa. Ya tengo mi plan de trabajo elaborado y lo ejecutaré la próxima semana"



Luego, agregó: "El profesor no tiene tanta preocupación por el tema futbolístico, tengo que estar bien físicamente porque en el Mundial se juega en alto nivel. Quiere que esté concentrado y enfocado. Los jugadores que no estén enfocados o concentrados, él no los va convocar"



Doble preparación. El 'Depredador' aseguró que no "solo la preparación física es fundamental sino también la mental. Veo fútbol en Tv y me desespero, pero mi mamá y mi papá ya saben como controlarme. Siempre me dan consejos para que no baje la cabeza y no me decaiga".



El capitán de la rojiblanca agradeció las muestras de apoyo masivo que recibió de los hinchas tras la sanción que sufrió por parte de la FIFA. "No esperaba recibir tanto cariño de la gente. Estoy agradecido por todas las muestras de apoyo que me brindan todos los días en las redes sociales, en la calle. Eso me da más fuerza para seguir luchando y no bajar la cabeza", acotó.

Aconsejó a Cueva

Paolo Guerrero también contó que habló con Christian Cueva y le aconsejó que tome la decisión correcta sobre su futuro, esto a raíz de los últimos sucesos que rodean a 'Aladino' y Sao Paulo. "Va depender de él si cambia de equipo o no. Ojalá tome la decisión correcta".



