Paolo Guerrero y el conmovedor mensaje dedicado a su primo

Paolo Guerrero utilizó su cuenta de Instagram para publicar un emotivo mensaje dedicado a su primo, al cumplir dos meses de fallecido. Como se recuerda el capitán de la Selección Peruana perdió a su familiar, hijo de su hermano el 'Coyote' Rivera', víctima de la delincuencia.

Ya pasaron dos meses de tu partida mi choli, solo espero que te encuentres bien y descansando en paz. Te extrañamos mucho, muchísimo todos en la familia. Tu pureza nos hace falta para comprender, tener paciencia, pero sobre todo tu alegría. Te amamos", escribió el delantero.

Paolo Guerrero recibió hace algunas semanas la visita de Ricardo Gareca. El jugador dejó en manos del entrenador de la Selección Peruana, su convocatoria a la Copa América que se disputará desde el 14 de junio.

"El profesor Ricardo Gareca vino aquí a hablar conmigo. Le dije, profesor, usted tiene la decisión. El vino a hablar conmigo para ver lo que quería, si quería más tiempo con mi equipo o me estaba sintiendo bien como para tener una secuencia de partidos (...) Quien convoca es usted, yo no puedo tomar una decisión por usted. Si me llama o no es una decisión suya", dijo el jugador en una entrevista al programa Fantástico de Brasil.

