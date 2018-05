Paolo Guerrero busca la absolución a toda costa. El delantero de la Selección Peruana se presentó a la audiencia ante el TAS, con la convicción de que sus abogados encuentren una respuesta inmediata ante la sanción que le impuso FIFA y ante la intervención de Agencia Mundial Antidopaje (WADA).

Según reveló el asesor legal de Paolo Guerrero, Jorge Balbi - quien participó de la audiencia ante el TAS en Suiza - WADA fue con la mayor disposición para que el fallo final no se diera hasta después del Mundial Rusia 2018.

“[Días antes de la audiencia ante el TAS] Parece que el representante de WADA se acercó ante Juan de Dios para decirle: “A ver, mira. Hay una posibilidad, por tranquilidad del jugador, dejamos este tema para después. Y lo manejamos”, contó Jorge Balbi en RPP Noticias.

Paolo Guerrero: FIFA pidió un año de sanción para el delantero ante el TAS

Sin embargo, Paolo Guerrero se negó a esta posibilidad y asistió a la audiencia con la convicción de exigir cuanto antes el fallo final del TAS. Eso sí, el delantero no está dispuesto a esperar a participar del Mundial, sin saber el veredicto final. Por ese motivo, su caso se resolvería en los próximos 20 días.

“Tuve el encargo de transmitirle esa conversación a Paolo Guerrero y me dijo: “no, no, tío. Yo quiero que esto salga cuanto antes y ante el juez. Yo me siento orgulloso de lo que he hecho”, agregó el asesor legal.

Por otro lado, Jorge Balbi afirmó que Paolo Guerrero no descarta denunciar al hotel donde, según alega, se contaminó; así como también a todas las partes que intentan entorpecer el desarrollo de su caso.

Paolo Guerrero: periodista de DirecTV le exigió al TAS más “respeto” para el capitán de la Selección [VIDEO]

Guerrero podría reaparecer con Flamengo este fin de semana. (Video: YouTube)