Paolo Guerrero: "Lo que viví fue muy difícil, tuve depresión y no quería salir de mi casa"

Paolo Guerrero admitió en una entrevista que sufrió depresión tras la suspensión que le impuso la FIFA tras dar positivo en un control de dopaje. El delantero de la Selección Peruana habló antes de conocer los testimonios de los extrabajadores del Swissotel quienes afirmaron que hubo contaminación cruzada en su caso.

"No quería volver a todo eso que viví porque fue un momento muy difícil, muy triste. Tuve depresión. No quería salir de mi casa, me quedé en Perú todo ese tiempo", afirmó Paolo Guerrero en una entrevista al programa Fantástico, adelantada por el portal globoesporte.

Extrabajores del Swissotel sobre caso Paolo Guerrero: "Hubo contaminación cruzada" [VIDEO]



Paolo Guerrero , de 35 años, afirmó que no acudió a ningún especialista para tratar la depresión y que él mismo consiguió vencer la enfermedad gracias a su fuerza de voluntad.

"Soy un jugador con 35 años, soy, sobre todo, un jugador de 35 años que tiene que aprender a lidiar consigo mismo. Y fue la fuerza de voluntad que tuve, pensar que nada puede afectarme, que tenía que luchar por mi inocencia. Fui inocente y no podía caer, porque vería a mis padres tristes", sostuvo.

El peruano no competía profesionalmente desde el Mundial de Rusia 2018, competición que según dijo jugó con frustración. "Tuve un castigo que fue muy injusto. Me quitaron de la Copa, porque para mí, no jugué la Copa. No jugué porque con diez días de preparación yo entrenaba solo en un parque. Los jugadores europeos - la mayoría de los jugadores jugaba en Europa- llegaron con 70 partidos, yo llegaba con tres", subrayó.

Fuente: EFE

Paolo Guerrero sigue su lucha por demostrar su inocencia. (América TV)

► La reacción del 'Coyote' a los testimonios de los ex trabajadores del Swissotel



► ¡Sorpresas en el once! así formará Universitario de Deportes ante César Vallejo por la fecha 12 del Apertura [FOTOS]



► Tabla de posiciones del Torneo Apertura: así se ubican los equipos en la fecha 12 de la Liga 1



► Esta sería la lista preliminar de Ricardo Gareca para la Copa América 2019



► Real Garcilaso: Juan Reynoso explicó por qué mandó a Reimond Manco a la reserva ante Vallejo