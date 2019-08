Perú vs. Ecuador: hora, fecha y canal del partido por el sétimo lugar de los Juegos Panamericanos Lima 2019

Perú vs. Ecuador | EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | se enfrentarán este miércoles por el sétimo puesto de los Juegos Panamericanos Lima 2019. El equipo de Nolberto Solano buscará terminar con honor su participación en la competencia, luego de caer ante jamaica y perder la chance de meterse en la semifinal y pelear por una de las medallas.

El partido entre Perú y Ecuador está programado para este miércoles a las 10 de la mañana en el estadio de la Universidad de San Marcos. Los dirigidos por Nolberto Solano pelearán por no quedar en la cola de la clasificación final.

Lima 2019: Nolberto Solano tras la derrota ante Jamaica. (América TV)

"El equipo no tuvo la capacidad de superar las líneas rivales. No quiero poner excusas, pero el equipo no supo plasmar las ideas por el tiempo. Asumimos con responsabilidad y, hoy, nos faltó carácter", dijo Nolberto Solano tras la derrota por 2-0 ante Jamaica.

Sobre su continuidad al mando de la Selección Peruana Sub 23 con miras a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Nolberto Solano confirmó que es un plan que se le propuso antes de los Juegos Panamericanos 2019, pero la decisión final la tomará la Federación Peruana de Fútbol.



Foto y video: américa tv

