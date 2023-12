Por estos días la Selección Peruana está rodeada de mucha incertidumbre, pues más allá de que Juan Reynoso sepa que no seguirá más en su cargo como director técnico –Juan Carlos Oblitas, director general de Fútbol fue el encargado de comunicárselo– y Jorge Fossati sea el principal candidato para rememorarlo, no hay nada claro aún hasta que el contrato sea resuelto. Sin embargo, el calendario no se detiene y esta semana hay una fecha muy importante para la ‘Blanquirroja’: el sorteo para la conformación de grupos de la Copa América 2024, a llevarse a cabo el jueves 7 de diciembre.

En ese sentido, Franco Navarro Mandayo, director de Selecciones Nacionales de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), conversó con América Deportes y confirmó su presencia en Miami, en representación de Perú para este evento. Recordemos que este certamen continental se llevará a cabo del 20 de junio al 14 de julio del próximo año. Asimismo, evitó hablar sobre el cambio de entrenador, pues no lo consideró oportuno.

“Estoy yendo ahora a Miami. Esas son cosas que están saliendo (sobre la salida de Reynoso e intención de fichar a Fossati), pero la verdad no ha habido nada formal todavía de parte la Federación. Entiendo y es un tema de público conocimiento que es algo que se está tratando, entonces por el momento haríamos mal en en hacer algo distinto a lo que está pasando ahora”, comentó el exfutbolista.

Yendo al punto, Navarro Mandayo sostuvo que en la Selección Peruana esperan tener un sorteo atractivo y favorable. “Esperemos que el sorteo sea favorable, igual sabemos que todas las selecciones que participan son difíciles, pero siempre es bueno caer en un grupo atractivo y sobre todo, a diferencia de la Copa América del Centenario, del 2016, que las distancias recorridas eran bastante largas”, acotó.

Hay que tomar en cuenta que el sorteo de la Copa América 2024 se desarrollará en el James L. Knight de Miami, Florida. En este evento estarán presentes los representantes de las 14 selecciones que ya están clasificadas, mientras que quedarán espacios en blanco en las ubicaciones correspondientes a los países de la Concacaf que recién definirán su clasificación en marzo, cuando se definan estas llaves: Honduras vs. Costa Rica y Canadá vs. Trinidad y Tobago.

Franco Navarro Mandayo es gerente de Selecciones Nacionales de la FPF desde septiembre de este año. (Foto: LinkedIn)





Detalles del sorteo de la Copa América 2024

Hace unos días la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) estableció los bombos para el sorteo de esta cuadragésima octava edición del campeonato de selecciones más antiguo en la historia del fútbol –seleccionado a través del ranking FIFA y teniendo en cuenta a Estados Unidos como país anfitrión–. Así que ojo con los posibles rivales de la Selección Peruana.

La ‘Bicolor’ integrará el bombo 2 con Uruguay, Colombia y Ecuador, por lo que evitará enfrentarlos en la fase de grupos. Por otro lado, el bombo 1 está conformado por Brasil, Argentina, Estados Unidos y México; el bombo 3 por Chile, Venezuela, Panamá y Paraguay; y el bombo 4 por Jamaica, Bolivia y los ganadores de los repechajes de la Concacaf Nations League, con estos duelos pendientes: Honduras vs. Costa Rica y Canadá vs. Trinidad y Tobago –partidos a jugarse en marzo del 2024–.

El formato para esta edición será con cuatro grupos de cuatro selecciones cada uno, de donde los dos mejores avanzarán a los cuartos de final. Asimismo, el partido inaugural se disputará en el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en Atlanta, mientras que la final se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium, situado en Miami. Las demás sedes se definirán en los próximos meses.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO