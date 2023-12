El Torneo Sudamericano Preolímpico 2024 está a la vuelta de la esquina y la Selección Peruana Sub-23 continúa trabajando en la Villa Deportiva Nacional (Videna) bajo el mando de José Guillermo del Solar –comenzará el 20 de enero y finalizará el 11 de febrero–. Así pues, este domingo 31 de diciembre se conoció el cronograma de trabajo que tendrán los futbolistas convocados durante la primera semana de año que está por comenzar.

Para comenzar, el lunes 1 de enero todo el plantel trabajará desde la 11:00 a.m., continuando con las sesiones estratégicas, tácticas y de balón parado. Lo mismo para el martes, miércoles, jueves y viernes, pero desde las 10:00 a.m. Esto será clave, pues al día siguiente tendrán un duro amistoso de preparación.

El rival no es nada menos que Alianza Lima, que viene realizando su pretemporada desde hace un par de semanas bajo las órdenes de Alejandro Restrepo, quien quiere afinar a su al máximo. Este cruce se dará el sábado 6 desde las 9:00 a.m. en el estadio Alejandro Villanueva. Ojo, no descansarán, ya que al día siguiente entrenarán en la Videna a las 10:00 a.m.

Por otro lado, el calendario del Preolímpico Sub-23 ya está definido. La Selección Peruana, que integra el Grupo B, jugará todos sus compromisos de la fase de grupos en el estadio Polideportivo Misael Delgado, ubicado en la ciudad de Valencia. En ese sentido, el primer partido será el domingo 21 de enero frente a Chile desde las 3:00 p.m. (todos los datos consignados en esta nota serán con la zona horaria de Perú), en una edición más del Clásico del Pacífico.

Posteriormente, el miércoles 24 enfrentaremos a Argentina (6:00 p.m.), una de las favoritas para llevarse el Grupo B y clasificar al cuadrangular final donde se definirán a los dos clasificados a los Juegos Olímpicos París 2024. El tercer encuentro será contra Paraguay, el sábado 27 a partir de las 3:00 p.m.; finalmente, el cierre de esta etapa será ante Uruguay, el martes 30 de enero también desde las 3:00 p.m. ¡A darlo todo, muchachos!

Perú buscará clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024. (Foto: Selección Peruana)





Formato, sedes y estadios del Preolímpico Sub-23

Otro detalle a tomar en cuenta es que hace un par de meses también se definieron las sedes del Preolímpico Sub-23 2024 que se llevará a cabo en territorio venezolano: Caracas, Valencia y Barquisimeto fueron las ciudades elegidas por la CONMEBOL. Así pues, los recintos que albergarán los partidos de la fase de grupos serán el estadio Polideportivo Misael Delgado y Olímpico Nacional Brígido Iriarte; mientras que el estadio Metropolitano de Fútbol de Lara recibirá los duelos del cuadrangular final.

En lo concerniente al formato del campeonato, este arrancará con la fase de grupos con diez selecciones divididas en dos grupos de cinco cada uno. Los compromisos serán jugados por puntos, en el sistema de todos contra todos, a una sola rueda de encuentros, debiendo cada equipo jugar contra todos los otros equipos de su grupo. Asimismo, clasificarán a la Fase Final los equipos que ocupen las dos primeras posiciones en cada grupo.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO