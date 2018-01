Boca Juniors no ha cerrado sus contrataciones y está tras los pasos de un volante creativo que sea del gusto del comando técnico y tenga presencia en una selección mundialista. Hablan de 'tapadito' y en redes sociales varios especulan con el nombre de Christian Cueva , quien llegaría con el aval de un hombre que dejó huella en el auriazul como Nolberto Solano.

Todo nació por una información que soltó el periodista argentino Martín Costa, quien cubre todo lo referente a Boca Juniors, en el programa Sábado Sport de Argentina donde aseguro que el cuadro xeneize estaría evaluando "un nuevo nombre a incorporar. Sería de mitad de la cancha hacia arriba", dijo.

Y agregó que "no tengo ningún nombre, pero están pensando en alguien que no se ha nombrado en este mercado". Y con esas pistas se han ido atando cabos en Twitter hasta llegar a Christian Cueva, volante de Sao Paulo y la Selección Peruana que además es del gusto del técnico y que habría sido tomado en consideración gracias a la recomendación de dos ex Xeneizes como Nolberto Solano y Ricardo Gareca.

La idea de Boca Juniors es formar un equipo que pueda pelear la Copa Libertadores. Ya tiene a Wanchope Ábila, Carlos Tévez y solo falta el nexo entre la primera líneas de volantes y estos atacantes de lujo. Y ese sería Christian Cueva que, de darse el caso, vendría a Perú para enfrentar a Alianza Lima por la Copa Libertadores.

Por ahora todas son especulaciones, pero Christian Cueva estaría buscando la forma de dejar Sao Paulo ante los problemas que tuvo por haberse presentado tarde a la pretemporada. y tras el primer partido por el Paulistao en donde estuvo en el banco de suplentes.

